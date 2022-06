In concomitanza del lancio del nuovo SoC M2, Apple ha svelato anche il nuovo MacBook Air, equipaggiato proprio con l’ultimo chip Apple Silicon. MacBook Air M2 rinnova il modello precedente non solo nella dotazione hardware, ma anche nel design: vediamo insieme le novità.

Partendo dall’esterno, troviamo il classico chassis completamente in alluminio, disponibile in quattro differenti colori. Rispetto al modello con M1, il nuovo MacBook Air ha un volume inferiore del 20%, uno spessore di soli 11,3mm e un peso che si ferma a 1,2kg, risultando davvero pratico da portare in giro. Anche la dotazione porte vede dei cambiamenti, con un jack audio da 3,5mm sulla destra, capace di gestire anche cuffie ad alta impedenza, due USB-C con Thunderbolt e un connettore MagSafe sulla sinistra; la presenza di MagSafe permette di tenere libere le due porte anche quando si ricarica il laptop, permettendo di sfruttare al massimo le possibilità di espansione del MacBook.

Il comparto audio è affidato a quattro speaker con supporto a Spatial Audio, posti nello spazio tra la tastiera e lo schermo. Qui troviamo anche i microfoni triplo-array, che dovrebbero offrire un’ottima qualità nelle chiamate. Sempre in ottica videocall, Apple ha introdotto una webcam con risoluzione 1080p, per una qualità dell’immagine superiore.

Lo schermo ora è un Liquid Retina Display da 13,6 pollici, raggiunge una luminosità di picco di 500 nit (25% in più rispetto a prima) ed è in grado di riprodurre un miliardo di colori.

Sotto la scocca troviamo il nuovo chip M2, con CPU 8 core, GPU fino a 10 core, fino a 24GB di memoria unificata e SSD fino a 2TB per l’archiviazione. Nei test effettuati da Apple, MacBook Air M2 è fino al 20% più veloce del modello precedente nell’editing fotografico e fino al 38% più veloce in quello video.

L’autonomia rimane da primo della classe, raggiungendo le 18 ore in riproduzione video continua. Ci sono novità anche per la ricarica: MacBook Air M2 supporta infatti la ricarica rapida da 67 watt, che permette di ricaricare la batteria del 50% in 30 minuti. Apple offrirà inoltre un nuovo alimentatore compatto con doppia uscita USB-C, per poter ricaricare due dispositivi contemporaneamente.

MacBook Air M2 sarà disponibile a partire dal prossimo mese, con un prezzo base di 1199 dollari. MacBook Air M1 non sarà sostituito, ma rimmarà all’interno della lineup con un prezzo inferiore, che parte da 999 dollari.

Oltre a MacBook Air, Apple ha annunciato anche un nuovo MacBook Pro 13, anch’esso equipaggiato con M2. Il nuovo chip è l’unica novità di questo modello, che condivide le altre caratteristiche con il modello attualmente in commercio, touchbar compresa. Il nuovo MacBook Pro 13 con M2 arriverà anch’esso il prossimo mese e sarà acquistabile a partire da 1299 dollari.