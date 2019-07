EK, un monoblocco per la scheda madre MSI MEG Z390 ACE

EK ha annunciato un nuovo monoblocco per la MSI MEG Z390 ACE, scheda madre di MSI compatibile con CPU Intel Core di ottava e nona generazione.

EK Water Blocks ha annunciato EK-Momentum MEG Z390 ACE, il suo nuovo monoblocco della linea Quantum destinato alla MSI MEG Z390 ACE. Si tratta di una soluzione di raffreddamento a liquido all-in-one che copre quindi CPU e comparto MOSFET dei VRM, progettata e ingegnerizzata a stretto contatto con MSI.

Il monoblocco usa l’engine di raffreddamento EK di ultima generazione, assicurando così un ottimo raffreddamento per la CPU senza ridurre il flusso sugli altri componenti che vengono raffreddati. Il liquido scorre dunque direttamente sulle zone termicamente critiche, garantendo così agli utenti un migliore margine di overclock.

Come ogni monoblocco prodotto da EK, l’EK-Momentum MEG z390 ACE D-RGB possiede un design ad alto flusso che può essere usato tranquillamente con pompe impostate a bassa velocità. Dispone inoltre di un cold plate che assicura un contatto migliore con l’IHS (heatspreader) dei processori di ottava e nona generazione.

La base del monoblocco è in rame elettrolitico placcato in nichel, mentre quella superiore è in plexiglass. I distanziali a vite in ottone placcato in nichel sono preinstallati e garantiscono un’installazione facile e veloce.

Per quanto riguarda le funzionalità RGB, il monoblocco è totalmente compatibile col software Mystic Light di MSI ed è dotato di luci D-RGB collegabili alla motherboard tramite il connettore standard 3-pin 5V D-RGB.

EK-Momentum MEG Z390 ACE D-RGB è disponibile sul Webshop di EK e presso i rivenditori ufficiali al prezzo consigliato di 139,90 euro.