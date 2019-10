ROG Crosshair VIII Hero, un monoblocco EK per raffreddare Ryzen 3000 e MOSFET

Arriva sul mercato il monoblocco EK-Quantum Momentum ROG Crosshair VIII Hero D-RGB destinato a una scheda madre Asus top di gamma per CPU Ryzen 3000.

EK Water Blocks ha annunciato EK-Quantum Momentum ROG Crosshair VIII Hero D-RGB, un monoblocco progettato appositamente per la scheda madre ROG Crosshair VIII Hero (una soluzione da circa 400 euro).

I led D-RGB sono indirizzabili e compatibili con il software di controllo Asus Aura Sync RGB, offrendo così un’esperienza di personalizzazione dell’illuminazione completa per ciascun diodo, in qualunque momento.

Il monoblocco è una soluzione di raffreddamento a liquido che oltre alla CPU raffredda anche il modulo per la regolazione della tensione (MOSFET).

Il liquido scorre direttamente sulle aree critiche assicurando margini per un overclock stabile e sicuro. Come per tutti i monoblocchi EK, anche questo si caratterizza per un design ad elevato flusso, anche se è possibile usarlo con sistemi che usano pompe deboli o con velocità della pompa ridotte.

Il monoblocco è inoltre dotato di una striscia led D-RGB (indirizzabile) che si collega a un connettore D-RGB 5V a 3 pin standard sulla scheda madre o su qualunque controller compatibile.

La base del monoblocco è realizzata in rame elettrolitico nichelato mentre la parte superiore è vetro acrilico di qualità. I distanziatori in ottone placcato nichel sono preinstallati e consentono una facile installazione.

Il pad termico incluso è applicabile sui MOSFET per migliorare la stabilità, le prestazioni e prolungare la durata della scheda madre. Per la CPU invece, EK mette a disposizione la pasta termica EK-TIM Ectotherm. Il prezzo dell’EK-Quantum Momentum ROG Crosshair VIII Hero D-RGB è di 139,90 euro.