EK rilascia un Waterblock all-in-one pensato appositamente per una scheda madre Aorus

EK Water Blocks: un punto di riferimento nonché una garanzia per tutti gli appassionati di raffreddamento a liquido e sistemi custom loop. Tra pompe, waterblock, tubi e radiatori offre un assortimento di prodotti in grado di soddisfare chiunque. Ed è proprio di uno di questi prodotti che andremo a parlare oggi: l’EK-Quantum Momentum TRX40 Aorus Master D-RGB è un waterblock pensato, appunto, per la TRX40 Aorus Master, una scheda madre di casa Gigabyte per processori Threadripper di terza generazione.

Più specificatamente, stiamo parlando di un waterblock all-in-one, in grado dunque di raffreddare sia la CPU sia i VRM (voltage regulation module), oltre ai chip LAN, sotto la copertura del pannello I/O. Inoltre il destign del monoblocco assicura un contatto diretto e completo con l’IHS della CPU, per garantire uno scambio termico migliore. Grazie al raffreddamento dei VRM si aprono molte possibilità riguardo all’overclock per i più “smanettoni”.

Il Quantum Momentum è studiato per essere l’ultimo pezzo di un puzzle perfetto: l’uscita inferiore del liquido è stata posizionata in modo da essere alla stessa identica altezza di un GPU Block EK-Quantum Vector con un raccordo piegato a 90°, così da connettere i due pezzi con estrema facilità.

L’EK-Quantum Momentum TRX40 Aorus Master è già disponibilie all’acquisto, a un prezzo di circa €199,99 sul Webshop EK o sull’EK Partner Reseller Network.