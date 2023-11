Prezzo TOP per il dissipatore a liquido DeepCool LS720! (-31%)

Su Amazon, è disponibile una fantastica offerta sul DeepCool LS720, un dissipatore per CPU a liquido AIO ad alte prestazioni. Questo prodotto è attualmente in vendita a 99,99€, rispetto al prezzo originale di 144,99€. Questo rappresenta un notevole risparmio del 31%.

Dissipatore a liquido DeepCool LS720, chi dovrebbe acquistarlo?

Il dissipatore per CPU a liquido AIO DeepCool LS720 è consigliato soprattutto per i PC gamer che adorano avere un computer che soddisfa le più alte esigenze di raffreddamento durante le proprie sedute di gioco. La sua struttura garantisce una dissipazione del calore ottimale, permettendo al computer di non sovraccaricarsi e mantenendo così alte prestazioni. Perfetto anche per chi vuole personalizzare il proprio computer: grazie alla piastra di blocco della pompa ruotabile con il logo DeepCool, c'è la possibilità di regolare la posizione e aggiungere il proprio tocco di stile.

La DeepCool LS720 è un dissipatore per CPU a liquido, dotato di un design a microcanali e una ventola PWM FDB da 120 mm ad alta velocità. Il prodotto supporta ampiamente Intel LGA1700/1200/1151/1150/1155/2066/2011-v3/2011 e AMD AM4/AM5, rendendolo versatile per quasi tutte le configurazioni di PC.

In conclusione, l'offerta per la DeepCool LS720 è un'opportunità da non perdere per chi desidera potenziare il proprio PC sia in termini di prestazioni che di estetica. La riduzione di prezzo a soli 99,99€, unito alla sua versatilità e al suo design personalizzabile, ne fa un acquisto imperdibile.

Iscriviti adesso ad Amazon Prime!

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Vedi offerta su Amazon

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!