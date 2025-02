Elegoo Centauri Carbon è una stampante incredibile a un prezzo ridicolo

Elegoo ha aperto i preordini della nuova Centauri Carbon, una stampante ad alte prestazioni che promette di rivoluzionare la stampa 3D domestica e professionale. Il nuovo modello offre velocità fino a 500 mm/s, accelerazione di 20.000 mm/s² e compatibilità con materiali avanzati come la fibra di carbonio, il tutto a un prezzo davvero ridicolo: bastano 329€ per acquistarla, con spedizioni a partire dal prossimo 31 marzo.

La cifra è davvero contenuta se pensiamo a quanto costano le alternative di questo tipo, anche senza sistemi di multifilamento: per farvi una esempio pratico, la Bambu Lab P1S, stampante molto molto simile a questa Centauri Carbon, costa 619 euro.

Una volta terminato il periodo di preorder, la stampante sarà acquistabile a 419€, comunque un ottimo prezzo viste le caratteristiche che offre. Oltre alla compatibilità con materiali tecnici e caricati, grazie a un hotend capace di raggiungere i 320°C e con ugello in acciaio temprato, troviamo un piano di stampa che arriva a 110°C e una struttura a camera chiusa che può mantenere fino a 60°C costanti, che permette di stampare senza alcuna fatica anche PETG e ABS, oltre al classico PLA.

La stampante è anche equipaggiata con una videocamera interna per il monitoraggio in tempo reale della stampa e la creazione di video timelapse, oltre che un filtro dell'aria e una ventola ausiliaria per il raffreddamento. La Elegoo Centauri Carbon sfrutta un design CoreXY, come le famose Bambu Lab e la nuovissima Prusa Core One (qui la nostra recensione).

Tutto si comanda tramite un touchscreen da 4,3 pollici, ma è presente anche la connettività Wi-Fi che permette di gestire la stampante da remoto in ogni suo aspetto. Tra le altre caratteristiche degne di nota, segnaliamo la compensazione attiva delle vibrazioni e la calibrazione automatica, diventata ormai uno standard in qualsiasi stampante 3D che si rispetti.

Come anticipato, la stampante è in preordine a 329€ sul sito ufficiale Elegoo, con spedizioni dal magazzino europeo che partiranno il prossimo 31 marzo. Sulla pagina trovate anche diversi bundle, tutti scontati per il preorder, oltre che una Elegoo Centauri "liscia", che presenta alcune differenze rispetto al modello Carbon ma è anche più economica: bastano 239€ per portarsela a casa, mentre una volta terminato il periodo di preorder costerà 299€.