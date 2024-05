Addio Siri? Apple conclude le trattative per introdurre ChatGPT su iOS 18

Apple sembra essere in procinto di concludere un accordo con OpenAI per integrare alcune delle sue tecnologie sugli iPhone di quest'anno e, ovviamente, all'interno di iOS 18 e iPadOS 18.

Secondo quanto riportato da Bloomberg, questo permetterà a Apple di introdurre un "popolare chatbot", alimentato da ChatGPT, come parte delle funzionalità AI di iOS 18.

Nonostante le trattative in corso tra Apple e Google per una partnership nel campo dell'intelligenza artificiale, il report evidenzia che Apple è ormai vicina alla conclusione di un accordo con OpenAI.

Una volta finalizzato, l'accordo consentirà ad Apple di lanciare una serie di nuove funzioni basate sull'intelligenza artificiale, che dovrebbero essere annunciate il prossimo mese durante la WWDC, sebbene i dettagli specifici sulla loro implementazione non siano ancora stati divulgati.

Da quanto emerso da Bloomberg, attraverso Mark Gurman, le parti interessate stanno definendo i termini per includere le funzionalità di ChatGPT nel prossimo sistema operativo iOS 18, ipotizzando che OpenaAI non sia l'unico attore considerato da Apple e che ci sia tuttora un dialogo aperto con Google per la sua tecnologia, anche se, in questo caso, l'accordo non sarebbe ancora giunto a una conclusione.

Sebbene non ci sia ancora una conferma ufficiale dell'accordo tra Apple e OpenAI, la curiosità è tanta, specialmente se si considera che il colosso di Cupertino sta trattando anche con Google.

La teoria più diffusa, vede Apple in procinto di fare accordi sia con Google, che con OpenAI, per sfruttare tecnologie diverse da implementare in diversi aspetti dei suoi prossimi device.

Questo aspetto si rivelerebbe importantissimo per garantire le migliori tecnologie disponibili per diverse funzioni legate all'IA, soprattutto considerando che tali funzioni di iOS 18, saranno supportate in parte dai data center di Apple con processori Apple Silicon, garantendo vantaggi in termini di privacy e velocità, poiché la maggior parte delle funzioni AI sarà gestita direttamente sui dispositivi.

Le novità relative a iOS 18 e alle sue funzionalità AI saranno presentate da Apple in occasione del WWDC, con un evento speciale previsto per il 10 giugno.