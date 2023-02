Tramite un comunicato stampa, Endorfy, brand emergente nel mondo di componenti e periferiche creato da Cooling per seguire le tendenze moderne della comunicazione e soddisfare le esigenze dei consumatori a livello globale, affermandosi sul mercato della tecnologia, ha presentato due nuovi dissipatori ad aria dalle caratteristiche piuttosto interessanti.

Il primo dissipatore presentato è l’Endorfy Spartan 5, un modello piccolo ma efficiente come un buon climatizzatore in una calda giornata estiva. Alto solamente 14,6 cm, si adatta perfettamente alla maggior parte dei case, mantenendo la CPU fredda come il ghiaccio. Per il raffreddamento c’è una ventola Fluctus da 120 mm, montata su un dissipatore densamente alettato.

Il secondo modello, l’Endorfy Spartan 5 MAX, è un dissipatore compatto, ma decisamente efficiente. Anche in questo caso, il dispositivo è alto solamente 14,6 cm, ma la brezza artica sulla CPU è garantita da una ventola Fluctus da 120 mm, montata su un dissipatore densamente alettato con quattro heatpipe. Le pale della ventola Fluctus sono state sagomate in modo da soffiare la maggior quantità d’aria possibile attraverso le alette del dissipatore. Ogni pala ha un bordo ondulato, che riduce ulteriormente il rumore della ventola.

Photo Credit: Endorfy

I nuovi dissipatori Endorfy sono disponibili da oggi al prezzo di 17€ per il modello Spartan 5 e 21€ per Spartan 5 MAX. Grazie a questi nuovi prodotti, il brand Endorfy vuole soddisfare le esigenze dei consumatori moderni, fornendo prodotti di qualità a un prezzo accessibile. Inoltre, i dissipatori vengono commercializzati con una garanzia di ben sei anni, segno che l’azienda crede molto nella qualità delle sue proposte.

I dissipatori Endorfy costituiscono un’ottima soluzione per chiunque cerchi un prodotto affidabile ed efficiente. Grazie alle prestazioni avanzate e alle ventole potenti, i modelli Endorfy sono perfetti per chi deve lavorare al proprio computer in maniera intensiva, senza doversi preoccupare di alcun surriscaldamento.