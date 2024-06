Endorfy LIV Plus Wireless, mouse leggero con dock e autonomia infinita | Test & Recensione

Oggi torniamo a parlare di mouse gaming con il nuovo Endorfy LIV Plus Wireless, ultimo arrivato dell’azienda europea che strizza l’occhio ai giocatori che vogliono un mouse molto leggero, senza fili, con tanta autonomia e un sensore top di gamma.

Debutta in un segmento di mercato dove deve vedersela con prodotti come il Corsair M75 Air e il Logitech G PRO X Superlight, ma l’Endorfy LIV Plus Wireless ha tutte le carte in regola per dire la sua. Arriverà sul mercato il 18 giugno al prezzo di 99 euro; varrà la pena acquistarlo? Scopriamolo.

Design e caratteristiche tecniche

Il LIV Plus Wireless è caratterizzato da una scocca forata, essenziale per ridurre il peso e tenerlo sotto i 70 grammi. Al posto della classica struttura a nido d’ape, troviamo un design diverso, ma altrettanto funzionale e piacevole alla vista.

Il mouse è simmetrico, ma i due pulsanti laterali sono presenti sono a sinistra, segno che il mouse non è adatto ai mancini. Appena sotto la rotella è presente il pulsante per cambiare i DPI, che come vedremo può essere personalizzato.

Il logo Endorfy, il bordo posteriore e la rotella di scorrimento sono illuminati da LED RGB, personalizzabili tramite software. Il mouse integra connettività wireless 2,4GHz e Bluetooth, ma ovviamente funziona anche se connesso tramite USB.

Tra le caratteristiche di punta troviamo il sensore PixArt PAW3395, capace di raggiungere i 26.000 DPI e con una velocità di tracking di 650 IPS, switch meccanici Kailh GM 8.0 garantiti per 80 milioni di click e batteria che offre un’autonomia fino a 160 ore.

Le dimensioni sono pari a 126 x 65,7 x 39,3 mm, nella media e adatte anche a chi ha le mani di grandi dimensioni. Il mouse è adatto a tutti i tipi di presa, palm, fingertip e claw. I piedini sono in PTFE e in confezione ne è presente un secondo kit, così da sostituire quelli già presenti quando si rovineranno, senza doverne acquistare altri.

A completare il mouse troviamo una dock di ricarica compatta e funzionale, anch’essa equipaggiata d LED RGB lungo tutto il bordo inferiore e con una porta USB per l’adattatore wireless. Una volta fatti combaciare i contatti, il LIV Plus Wireless rimane saldo sulla base, così da evitare che la ricarica si interrompa a causa di movimenti fortuiti. Quella della dock di ricarica è una soluzione che apprezziamo sempre parecchio, perché consente di avere il mouse sempre carico e pronto anche per le sessioni più lunghe.

Software

Il software Endorfy è abbastanza basilare, ma offre tutte le impostazioni necessarie. I sei tasti sono tutti programmabili, è possibile impostare il tempo di debounce e salvare le impostazioni in diversi profili, che si possono poi caricare rapidamente. Si può modificare il numero di stage dei DPI (di default ce ne sono sei, dai 400 ai 3000 DPI), il valore di ogni impostazione e anche il colore di cui si illuminerà il LED della rotella di scorrimento quando verrà impostato quel valore. Il polling rate arriva a 1000Hz e vi consigliamo di verificarlo subito tramite software, dato che nel nostro caso era impostato di fabbrica a 500Hz.

Immagine 1 di 4

Immagine 2 di 4

Immagine 3 di 4

Immagine 4 di 4

Ci sono anche alcune impostazioni legate al sensore, per cui si possono gestire Ripple, Angle Snapping e altri parametri. SI possono poi modificare i LED RGB, registrare macro, aggiornare il firmware di mouse e ricevitore, eseguire il pairing e abilitare la Long Distance Mode, che aumenta la portata del mouse ma innalza parecchio anche il consumo energetico.

Esperienza d’uso

Ho usato l’Endorfy LIV Plus Wireless soprattutto per giocare, sia a FPS che ad altri titoli competitivi abbastanza frenetici, come MOBA e RTS. L’esperienza nel complesso è soddisfacente, il tracciamento è sempre preciso e non si ha mai la sensazione che il mouse non registri i movimenti, o che il cursore si “teletrasporti” da un punto a un altro. Nelle mie partite ad Apex Legends non ho avuto difficoltà nel tracking dei nemici e nei movimenti repentini, precisi e facilitati dal peso ridotto, di soli 69 grammi.

Nessun problema nemmeno nell’uso prolungato, grazie a dimensioni nella media e simili a quelle di altri mouse in questa categoria. Ho una presa di tipo palm e anche dopo diverse ore, non ho avuto problemi o dolori alle dita, come invece capita con mouse più piccoli.

L’autonomia è praticamente infinita: l’uso della dock di ricarica fa sì che il mouse sia sempre al 100% quando si iniziamo le proprie sessioni, ma se doveste dimenticarvi di caricarlo, le 160 ore offerte dalla batteria permettono di giocare serenamente anche per più giorni di fila senza alcuna preoccupazione.

Al di fuori del gaming, il LIV Plus Wireless è un mouse che fa il suo dovere: la connessione Bluetooth è stabile e funziona bene, mentre i tasti laterali tornano utili soprattutto all’interno del browser, dato che di default eseguono le azioni “avanti” e “indietro”.

Verdetto

L’Endorfy LIV Plus Wireless è un mouse di qualità, ottimo per tutti quei videogiocatori che vogliono una soluzione di buona qualità, non troppo costosa. Unisce a un sensore top di gamma peso ridotto, tanta autonomia, comfort e una dock di ricarica pratica e funzionale, un valore aggiunto che manca nelle proposte concorrenti che abbiamo citato in apertura.

Il software non è al livello di quello dei concorrenti, ma offre tutte le caratteristiche essenziali per poter personalizzare al massimo il mouse, sia in termini estetici che funzionali; come già detto, ricordatevi di verificare il Polling Rate, che nel mio caso era impostato a 500Hz.

Se state cercando un nuovo mouse per il vostro PC da gaming che offra buone caratteristiche tecniche, tanta autonomia e una dock di ricarica, prendete in considerazione questo Endorfy LIV Plus Wireless; a 99 euro è una proposta senza dubbio interessante.