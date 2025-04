Prezzo mai visto negli ultimi 3 mesi per questo mouse Logitech

Non capita spesso di imbattersi in un'occasione come questa: il mouse da gaming Logitech G403 HERO è disponibile al prezzo di 61,67€, contro il consueto prezzo di 79,99€. Un’offerta così vantaggiosa non si vedeva da almeno tre mesi. Se siete alla ricerca di un mouse capace di offrire prestazioni elevate, precisione assoluta e un’esperienza di gioco immersiva, questa è l’opportunità perfetta per aggiornare la vostra postazione.

Logitech G403, chi dovrebbe acquistarlo?

Il cuore pulsante del G403 è il sensore HERO 25K, la punta di diamante della tecnologia Logitech. Con tracciamento 1:1, oltre 400 IPS e una gamma DPI da 100 a 25.600, questo sensore garantisce una precisione estrema, senza alcun smoothing, filtraggio o accelerazione. Ogni movimento viene registrato in modo immediato e fedele, assicurandovi una reattività fondamentale durante le sessioni competitive.

L’esperienza visiva è affidata alla tecnologia LIGHTSYNC RGB, che permette di sincronizzare l’illuminazione del mouse con l’azione del gioco, l’audio e persino i colori dello schermo. Grazie al software G HUB, potrete scegliere tra oltre 16,8 milioni di colori e personalizzare ogni dettaglio, creando un ecosistema visivo coordinato con il resto della vostra attrezzatura Logitech G.

Infine, il G403 HERO è pensato per garantire comfort, durata e versatilità. Il design ergonomico, la leggerezza (87 g) con peso rimovibile da 10 g e le impugnature in gomma offrono un controllo preciso anche nelle maratone di gioco più intense. Con sei pulsanti programmabili, una frequenza di aggiornamento di 1 ms e tensionamento dei pulsanti a molla, ogni clic risponde in modo rapido e deciso. Non dimentichiamo che Logitech è il brand di accessori gaming più venduto al mondo: un titolo meritato e ben rappresentato da questo ottimo mouse da gaming.

