Sembra un mouse qualsiasi, ma è un ASUS ROG al suo minimo storico

A prima vista potrebbe sembrare un mouse qualsiasi, ma non lasciatevi ingannare dall’aspetto sobrio: il ROG Strix Impact III di ASUS è un concentrato di tecnologia, pensato per offrire precisione e comfort ai gamer più esigenti. Oggi è disponibile al suo minimo storico, rendendolo una delle occasioni più interessanti per chi vuole aggiornare il proprio setup. Un prodotto che si distingue, anche nel mondo ASUS ROG, solitamente noto per design aggressivi e spigolosi.

ASUS ROG Strix Impact III, chi dovrebbe acquistarlo?

Questo mouse wireless, infatti, si presenta con un’estetica più discreta rispetto agli standard della linea ROG, ma non per questo rinuncia alla potenza. È dotato del sensore ottico ROG AimPoint, capace di raggiungere una sensibilità fino a 36.000 dpi con una deviazione inferiore all’1%, per consentirvi di tracciare ogni movimento con precisione chirurgica. Una caratteristica fondamentale, soprattutto nei titoli più competitivi, dove anche il minimo scarto può fare la differenza.

Sul fronte della connettività, il ROG Strix Impact III vi mette a disposizione due modalità: la tecnologia wireless ROG SpeedNova a 2,4 GHz e la più tradizionale connessione Bluetooth 5.1. Con la prima, potrete arrivare fino a 450 ore di utilizzo continuo, mentre la seconda estende l'autonomia fino a 618 ore. A completare il quadro, il ricevitore ROG Omni, che consente il collegamento simultaneo di mouse e tastiera per una gestione semplificata e reattiva.

Infine, il design compatto e ambidestro, unito a un peso di soli 57 grammi (senza batteria e ricevitore), rende questo mouse perfetto per lunghe sessioni di gioco o lavoro, senza affaticare la mano. Che siate giocatori destrimani o mancini, il ROG Strix Impact III si adatterà perfettamente al vostro stile. Un'occasione imperdibile per chi cerca prestazioni elevate, versatilità e convenienza in un unico dispositivo.

