Enermax, dissipatori a liquido AQUAFUSION ARGB anche in bianco

Enermax ha annunciato dissipatori a liquido ARGB AQUAFUSION da 120 e 140 mm di colore bianco.

Enermax ha ampliato la gamma di dissipatori a liquido AIO ARGB AQUAFUSION con nuovi modelli da 120 e 140 mm di colore bianco. Come si può apprezzare dall’immagine, il waterblock bianco è circondato da effetti di luce RGB, che ritroviamo anche sulle ventole Enermax SquA RGB, così come il radiatore.

Grazie al design a doppia camera, il waterblock è in grado di isolare la pompa di calore della CPU per migliorarne l’efficienza.

Inoltre, grazie alla tecnologia Shunt-Channel (SCT) sul cold plate e la struttura interna Central Coolant Inlet (CCI), il waterblock può iniettare il refrigerante sul punto più caldo della CPU per impedire i picchi di calore e ridurre il percorso del flusso del refrigerante.

Così facendo, si riducono i tempi di trasferimento del calore e ciò si traduce in una migliore efficienza. I nuovi AIO possono dissipare fino a 300W nella versione da 120 mm e fino a 360W in quella da 240 mm.

È possibile personalizzare gli effetti di illuminazione RGB dell’AIO seguendo due metodi. Il primo permette di personalizzare l’illuminazione tramite le schede madre grazie a connettori ARGB a 5V, in modo da sincronizzarla con altri componenti. Il secondo permette di scegliere fra 10 effetti d’illuminazione preimpostati e la personalizzazione dei colori, della luminosità e della velocità delle ventole tramite il controller in bundle.

I dissipatori AQUAFUSION bianchi supportano sia le CPU Intel (non solo LGA 1151 ma anche 2066) che quelle AMD (AM4 e precedenti). La disponibilità è prevista per la metà di settembre a prezzi che non dovrebbero discostarsi da quelli dei modelli in colorazione nera.