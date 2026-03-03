Avatar di Ospite Vim Lord #712 0
ma il 5G in Italia ancora non funziona decentemente e già parlano di 6G.. ok
Interessante l'idea che la rete "impari" da sola e prenda decisioni in autonomia. Non so se fa più sperare o preoccupare onestamente. Cmq curioso di vedere quando questa roba esce dai laboratori e diventa qualcosa di reale, perché di annunci al MWC ne sentiamo ogni anno.
