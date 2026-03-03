Al Mobile World Congress di Barcellona 2026, due colossi dell'industria tecnologica mondiale hanno scelto il palcoscenico più visibile del settore per annunciare un'alleanza strategica destinata a ridisegnare il futuro delle telecomunicazioni. Ericsson e Intel hanno formalizzato una collaborazione focalizzata sull'accelerazione dell'ecosistema 6G AI-native, con l'obiettivo dichiarato di trasformare ciò che oggi è ancora ricerca pura in infrastrutture commercialmente disponibili. Non si tratta di una partnership nata dal nulla: le due aziende vantano una relazione che si estende su diversi decenni di innovazione condivisa.

Il concetto di "6G AI-native" merita una spiegazione per chi non segue da vicino il settore. Se il 5G ha rappresentato un salto in termini di velocità e latenza rispetto al 4G, il 6G punta a qualcosa di strutturalmente diverso: una rete in cui l'intelligenza artificiale non è un componente aggiunto, ma è integrata fin dall'architettura di base. In altre parole, la rete stessa sarà in grado di apprendere, adattarsi e prendere decisioni in autonomia, distribuendo capacità di calcolo tra dispositivi, infrastrutture periferiche ed cloud.

Börje Ekholm, presidente e amministratore delegato di Ericsson, ha inquadrato la questione con precisione: il 6G non sarà semplicemente un aggiornamento della tecnologia mobile, ma diventerà l'infrastruttura portante per distribuire l'intelligenza artificiale su scala globale, collegando dispositivi, edge e cloud in un sistema coerente. Secondo Ekholm, l'esperienza accumulata da Ericsson nelle implementazioni su larga scala con gli operatori di tutto il mondo rappresenta la base concreta da cui partire per guidare l'integrazione della catena del valore e portare il 6G fuori dai laboratori.

Sul fronte Intel, il CEO Lip-Bu Tan ha delineato ambizioni altrettanto precise: posizionare Intel come punto di riferimento nell'integrazione di RAN, Core e AI a livello edge, facilitando il passaggio verso ambienti 6G basati nativamente sull'intelligenza artificiale. Tan ha citato elementi già in sviluppo: i futuri chip Ericsson Silicon realizzati con i nodi di processo più avanzati di Intel, progetti di ricerca pluriennali già avviati e una soluzione Cloud RAN flessibile basata su Intel Xeon, ottimizzata per le esigenze dell'AI-RAN.

Il 6G non sarà un aggiornamento, ma una nuova infrastruttura per l'intelligenza artificiale distribuita.

I campi di lavoro della collaborazione spaziano dalla connettività mobile alle tecnologie cloud, dal computing per reti RAN guidate dall'AI fino alle funzionalità di sicurezza a livello di piattaforma. L'obiettivo è duplice: da un lato sviluppare architetture di calcolo ad alte prestazioni e a basso consumo energetico, dall'altro perseguire quella che i due partner definiscono la visione "AI for networks and Networks for AI", ovvero reti che supportano l'AI e reti costruite grazie all'AI.

Un aspetto che emerge con chiarezza dall'annuncio è l'attenzione alla dimensione degli standard internazionali. Per quanto brillante possa essere una soluzione tecnica, senza allineamento con gli organismi di standardizzazione globali e con le associazioni di settore, la strada verso la commercializzazione resta impraticabile. La collaborazione tra i due giganti punta esplicitamente a rendere questo percorso più aperto, efficiente e accessibile dal punto di vista economico, sia per gli operatori di rete che per l'intero ecosistema industriale.

Il 6G AI-native, nella visione condivisa da Ericsson e Intel, combinerà reti intelligenti e programmabili con capacità di calcolo avanzate e rilevamento in tempo reale. Con il progredire della tecnologia, questa architettura potrebbe portare a un'integrazione sempre più profonda tra capacità di sensing, elaborazione distribuita e infrastruttura di rete, creando una piattaforma su cui costruire servizi più reattivi ed efficienti rispetto a quanto oggi disponibile.