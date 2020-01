EVGA RTX 2060 KO Gaming, alcune sono basate sul die TU104

Non tutte le GPU GeForce RTX 2060 KO Gaming di EVGA saranno basate sul chip TU106, il die più prestante oggi disponibile per le RTX 2060. Alcune schede RTX 2060 KO Gaming infatti monteranno il chip TU104, più precisamente il TU104-150, come scoperto da TechPowerUp.

Normalmente, Nvidia inserisce il chip TU106 nelle RTX 2060, RTX 2060 Super e RTX 2070, mentre il TU104 è destinato ai modelli di fascia alta, come RTX 2070 Super, RTX 2080 e RTX 2080 Super. Possiamo quindi ritenere plausibile che l’unica motivazione dietro questa scelta sia una riduzione dei costi.

I chip in questione sono molto probabilmente quelli ritenuti inadatti per i modelli più potenti, infatti TU104 è molto più ampio rispetto a TU106 e può ospitare un massimo di 3.072 CUDA core.

La RTX 2060 offre 1.920 CUDA core, quindi fintanto che il 60% dei CUDA core funziona, questi chip potranno essere montati nelle RTX 2060. Le prestazioni offerte dai due chip non dovrebbero essere differenti, tuttavia come potete vedere dall’immagine qui sotto i ragazzi di Gamers Nexus hanno dimostrato che il TU104 performa meglio con Blender, quindi – a conti fatti – sembra che in alcune applicazioni ci sia un’effettiva differenza tra il TU106 e il TU104 “castrato”.

Sfortunatamente, è impossibile sapere quale chip sia stato montato su una specifica RTX 2060 KO Gaming dell’acquisto. Le nuove GPU di EVGA monteranno infatti qualsiasi die sarà disponibile al momento della produzione. Insomma, sarà un po’ come giocare alla lotteria, ma con un biglietto che costa 300 dollari.