Ex dirigente Microsoft mostra la prima copia di Windows 95 in assoluto

La storia dei sistemi operativi ha avuto uno dei suoi momenti più iconici 29 anni fa, con il lancio di Windows 95, il 14 luglio 1995. Questo sistema operativo non solo ha rivoluzionato il modo in cui interagiamo con i computer, ma ha anche impostato lo standard per le versioni future di Windows.

Recentemente, Brad Silverberg, ex vicepresidente di Microsoft al momento del lancio di Windows 95, ha condiviso su X una foto della prima copia di Windows 95 uscita dalla linea di produzione, mantenuta come pezzo da collezione.

Questa copia speciale, la prima della sua serie, rappresenta non solo un cimelio storico per chi apprezza la tecnologia, ma evidenzia anche l'importanza storica di Windows 95 stesso. Con l'introduzione del Menu Start, della barra delle applicazioni moderna e della compatibilità Plug and Play con la maggior parte delle periferiche, Windows 95 ha reso il computer molto più accessibile e facile da usare per il grande pubblico.

Anche se alcune funzionalità come il supporto USB e .NET Framework sarebbero state implementate solo nelle versioni successive, al momento del suo rilascio, queste tecnologie non erano ancora ampiamente diffuse, rendendo pertanto Windows 95 una soluzione estremamente avanti per i tempi.

Prima dell'avvento di Windows 95, i sistemi operativi Microsoft precedenti, come Windows 3.5 e MS-DOS, erano visti quasi alla stregua di sistemi operativi più complessi come Unix o Linux. Anche se oggi Linux è considerato più accessibile, al tempo richiedeva una conoscenza tecnica molto più approfondita rispetto a quella necessaria per operare con Windows 95.

Oltre alla condivisione della storica copia di Windows 95, Silverberg ha anche pubblicato una foto della festa per il rilascio ufficiale del software, un momento di celebrazione che fa eco alla famosa atmosfera divertente e spensierata dell'epoca.

Un altro momento degno di nota su X è stata la condivisione di Dave Plummer, ex sviluppatore e gestore dello sviluppo software in Microsoft, che ha mostrato una copia incellophanata della "Special Edition" di Windows 95, distribuita solo a giornalisti, sviluppatori e partecipanti agli eventi di lancio in una scatola speciale.