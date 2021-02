Expanscape Aurora 7, svelato il prezzo del notebook con sette display

Di recente vi abbiamo parlato di Expanscape, una startup che realizza vere e proprie workstation portatili dotate di un massimo di sette display, ma che per il momento vende i suoi prototipi solo a determinati clienti interessati. A quanto pare, il prezzo finale dovrebbe arrivare sino alla cifra piuttosto consistente di oltre 17.000 euro per la configurazione base. Attualmente, i computer portatili della linea Aurora di Expanscape sono ancora in fase di sviluppo, quindi il numero di unità prodotte è davvero molto basso. Il produttore afferma che è vicino alla definizione di un prezzo definitivo per il suo prototipo Aurora 7 poiché è stato standardizzato su una specifica dotazione hardware, ma fino ad ora la società non ha ancora annunciato i prezzi ufficiali dei suoi notebook multi-monitor.

Expanscape ha attualmente due tipi di prototipi in lavorazione in tre configurazioni. Il modello “base” Aurora 5 è dotato di cinque monitor: quattro display 4K da 15,6” e un touchscreen da 7” integrato nel poggiapolsi. Questo sistema racchiude un processore AMD Ryzen 7 4800U a otto core abbinato a 64GB di memoria DDR4, un’unità SSD PCIe NVMe da 2TB e un’unità SSD SATA da 2TB. Questa macchina entry-level costa attualmente circa 5.200 euro. Il modello Aurora 7 è equipaggiato con sette display ed è disponibile in due varianti. La prima è dotata di quattro display 4K da 17,3”, due 1536p da 9,7” e un touchscreen da 7”. La seconda non ha il touchscreen da 7”, ma dispone di un LCD touch da 17,3” nella sua base per sostituire la tastiera.

I notebook Aurora 7 di Expanscape sono naturalmente più costosi dei loro fratelli Aurora 5. Al momento, queste macchine vengono proposte a circa 17.340 euro per un modello standard, ma il prezzo lieviterà ulteriormente aggiungendo ulteriori personalizzazioni. Tutte le macchine Aurora 7 vengono fornite con 128GB di memoria DDR4 e 8TB di memoria PCIe/NVMe e SATA.