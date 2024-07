Fiio riporta in vita il Discman di Sony con il DM13

Preparatevi a rispolverare i vostri vecchi raccoglitori di CD, perché Fiio, un produttore cinese di dispositivi audio, lancerà settembre un lettore CD portatile che unisce il fascino del passato con le tecnologie moderne.

Il Fiio DM13, venduto a $179, promette di rivoluzionare la vostra esperienza di ascolto dei CD proponendo un device dal design molto simile al Sony Discman, ma con una serie di caratteristiche al passo con i tempi.

Con il Fiio DM13 non dovrete più preoccuparvi di avere sottomano delle pile stilo

Negli ultimi anni, la popolarità di vinili, cassette audio e compact disc è tornata in auge. Al CES 2024, Fiio ha presentato il CP13, un lettore di cassette portatile aggiornato, e ispirato, al leggendario Sony Walkman. Sei mesi dopo, l'azienda introduce il Fiio DM13, un restyling moderno dell'iconico lettore CD portatile di Sony.

Il DM13 si distingue per una serie di aggiornamenti significativi. Il più apprezzato è la connessione Bluetooth, che supporta i codec AptX, AptX HD, AptX Low Latency e SBC, permettendo al lettore di connettersi alle vostre cuffie wireless.

Per i puristi del suono, che preferiscono evitare la compressione audio del Bluetooth, il DM13 include anche un jack standard per cuffie da 3,5 mm e una connessione bilanciata da 4,4 mm.

Un'altra caratteristica rilevante è la batteria ricaricabile, che offre circa otto ore di riproduzione continua. Inoltre, il DM13 può essere integrato in un sistema stereo domestico grazie alle connessioni audio analogiche, SPDIF e USB.

La batteria ricaricabile può essere bypassata quando il lettore è in "modalità desktop", e collegato quindi a una fonte di alimentazione permanente, garantendo una maggiore flessibilità d'uso.

Per prevenire salti durante la riproduzione in movimento, il DM13 è dotato della protezione elettronica contro gli shock, che può essere attivata per fargli memorizzare, temporaneamente, la traccia in ascolto.

Oltre ai CD tradizionali, il lettore è compatibile con file audio MP3, FLAC, WAV, AAC e WMA masterizzati su un CD-R, ampliando ulteriormente le sue capacità e facendoci fare un tuffo nella nostalgia.

Il design del DM13 è elegante, retrò e funzionale. Al lancio sarà disponibile solo nella variante argentata, ma Fiio prevede di introdurre successivamente quattro colori aggiuntivi: rosso, blu, nero e titanio.