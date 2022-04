Final Cut Pro, il popolare software per il montaggio video di qualità professionale per macOS, è stato recentemente aggiornato alla versione 10.6.2, introducendo due opzioni piuttosto importanti, Duplicate Detection e Voice Isolation, oltre a una serie di miglioramenti e correzioni di problemi noti.

Photo Credit: Apple

Duplicate Detection, come dice il nome stesso, è in grado di individuare rapidamente i media che compaiono più di una volta in un progetto ed evidenza gli intervalli con clip duplicate nella timeline e nell’indice della stessa. Voice Isolation, invece, migliora la chiarezza dei discorsi tramite l’impiego del Machine Learning per regolare il livello del rumore di fondo per far sì che le voci umane abbiano la priorità rispetto alle altre parti del segnale audio (richiede macOS Monterey 12.3 o successivo per funzionare. Il canale YouTube Ripple Training ha pubblicato un video molto interessante, che potete vedere in calce alla notizia, nel quale mostra queste due nuove funzionalità in azione.

Ecco il changelog completo:

Consente di individuare rapidamente i media che appaiono più di una volta in un progetto.

Migliora la chiarezza del discorso regolando il livello di rumore di fondo utilizzando l’apprendimento automatico (Richiede macOS Monterey 12.3 o successivo).

Riproduzione ottimizzata e prestazioni grafiche migliorate per M1 Max e M1 Ultra sul nuovo Mac Studio.

Importazione di progetti Magic Movie e Storyboard creati con iMovie per iOS versione 3.0 nella timeline.

Aggiunto il supporto alla lingua coreana.

Tra gli altri miglioramenti troviamo: