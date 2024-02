Se avete ancora un Nintendo DS potete trasformarlo in un mini MacBook

Il Nintendo DS, una delle console portatili più amate, può ora ospitare macOS grazie a un interessante progetto condiviso dallo YouTuber Michael MJD, specializzato in tecnologia su macchine vintage.

Nel suo video, Michael spiega i passaggi necessari per eseguire il sistema operativo di Apple sulla console di Nintendo, trasformando il vecchio dispositivo in una piattaforma decisamente insolita per ospitare macOS.

Per eseguire questa modifica, è necessario un Nintendo DS, una scheda SD, un emulatore di Macintosh Plus e Mini vMac DS. Dopo aver scaricato i file di Mini vMac DS, questi ultimi vanno inseriti sulla scheda SD insieme all'installazione della versione appropriata di macOS; Michael ha utilizzato la versione 6.0.8 per garantire la compatibilità. Collegando quindi la scheda alla console, è possibile avviare macOS sul Nintendo DS.

Nel video, si può notare come il touchscreen inferiore del Nintendo DS funzioni come tastiera e tracker del mouse una volta che macOS è operativo. Michael utilizza lo stilo per interagire con la tastiera e muovere il cursore sullo schermo superiore.

Il video illustra anche come premendo il pulsante start sul DS, è possibile alternare tra l'uso dello schermo touch e l'uso del D-pad per manipolare il mouse e selezionare le app disponibili nel sistema operativo.

Sebbene il processo possa sembrare complicato inizialmente, è gratificante per chi vuole sperimentare qualcosa di unico con la propria vecchia console. Nonostante le limitazioni hardware del Nintendo DS, è possibile esplorare le funzionalità di macOS in modo basilare.

Nonostante non sia adatto per attività avanzate, come l'editing video, il risultato finale rappresenta un divertente progetto per chi è appassionato di Nintendo e Apple e vuole avere un Mini MacBook decisamente unico.

Michael consiglia di guardare attentamente il video per comprendere appieno ogni passaggio. L'entusiasmo suscitato da questa insolita combinazione dimostra come la creatività, e la passione, possano portare a progetti unici nel loro genere.

Sebbene il Nintendo DS non possa sostituire un Mac per le attività quotidiane, questa modifica rappresenta sicuramente un'interessante fusione tra il mondo di Nintendo e quello di Apple.