Fino a 500€ di sconto sui PC e Monitor Gaming Acer

Dopo le offerte proposte in occasione di San Valentino, Acer torna a stuzzicare il suo pubblico con una nuova tornata di promozioni, anche stavolta dedicate a notebook e monitor, ma con particolare attenzione al mercato gaming, dove l’azienda si propone già da tempo in modo molto competitivo. Le offerte sono eccezionali, perché vi permetteranno di risparmiare anche 500 Euro sull’acquisto di uno dei prodotti a marchio Acer, dandovi quindi la possibilità di rinnovare a prezzo scontatissimo il vostro armamentario hardware.

Al solito, usufruire della promozione Acer è particolarmente semplice: non dovrete far altro, infatti, che selezionare il vostro prodotto preferito prodigandovi, prima di concludere l’acquisto, di inserire l’apposito codice sconto (è sempre specificato nella descrizione del prodotto, accanto al prezzo), che dovrete inserire nel carrello al momento dell’acquisto. Stiamo parlando di prodotti eccezionali, come il recente e bellissimo Acer Predator Helios 300 con grafica Nvidia RTX 2060.

Un notebook gaming straordinario, costruito in lega metallica e completamente illuminato da luci RGB, è dotato di processore Intel Core i7 a sei core di 9a generazione, una veloce unità di archiviazione pcie nvme in raid 0 e memoria ddr4 a 2666 MHz fino a 32 gb, senza contare il supporto della poderosa Nvidia RTX 2060, per prestazioni eccezionali e la garanzia di una bassissima latenza nel corso delle vostre sessioni di gioco. Progettato appositamente per il gaming competitivo, dispone di pannello ips a 144 Hz offre un tempo di risposta di 3 ms con overdrive, nonché di tecnologia di raffreddamento Acer Aeroblade 3D di quarta generazione, pensata per tenere basso il livello di temperatura anche quanto la macchina è sotto il costante sforzo delle sessioni di gaming. Un prodotto eccezionale, generalmente venduto attorno ai 1.999,00€ e oggi in sconto, grazie al codice promozionale Acer, con ben 300 euro di sconto sul prezzo originale. Insomma: un acquisto da tenere seriamente in considerazione!

abbiamo aperto già da tempo alcuni canali Telegram dedicati alle promozioni, con cui vi suggeriamo, giorno per giorno, i migliori prodotti in offerta in rete, con un occhio attento a tutti i principali store online, Amazon compreso. I canali Telegram sono quattro, e sono rispettivamente dedicati a come ad esempio quelli dei brand Xiaomi, Redmi e Huawei. Ovviamente non ci si ferma qui, e sullo store Acer potrete trovare molti altri prodotti in offerta relativi al mondo del gaming, con offerte anche sul mondo dei monitor e delle periferiche e, come sempre, abbiamo selezionato per voi quelli che sono i prodotti più interessanti dell’iniziativa. L’invito, in ogni caso, è quello di consultare la pagina ufficiale dell’iniziativa , così da poter avere un prospetto completo di tutte le offerte disponibili. Inoltre, come ormai saprete,, con cui vi suggeriamo, giorno per giorno, i migliori prodotti in offerta in rete, con un occhio attento a tutti i principali store online, Amazon compreso., e sono rispettivamente dedicati a tecnologia, smartphone hardware, e prodotti cinesi

N.B. I prezzi che seguono sono quelli originali. Lo sconto sul prezzo, infatti, viene applicato nel carrello al momento dell’acquisto inserendo l’apposito coupon di sconto presente nella descrizione del prodotto. Prima di procedere al pagamento, assicurati di aver inserito il coupon.

La nostra selezione di prodotti

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!