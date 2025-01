Flsun T1 Pro, stampa 3D super veloce a 599 euro | Test & Recensione

La T1 Pro di Flsun è una versione ridotta in scala della più grande Flsun S1: una stampante 3D FDM Delta, in grado di stampare alla massima velocità di 1000 mm/s, ha un’accelerazione massima di 30000mm/s², è compatibile con la maggior parte dei materiali e ha un volume di stampa di 260 x 330 mm. Dovrebbe essere la scelta giusta per tutti coloro che hanno bisogno, prima di tutto, di creare modelli 3D in tempi ridotti, rinunciando alla precisione che altre stampanti sono in grado di offrire. Vediamo come è andata la nostra prova.

Assemblaggio e messa in opera

La T1 Pro arriva tutta smontata e dovrete prendervi un’oretta (o qualcosa di più se non avete esperienza) per assemblarla. Le istruzioni non sono particolarmente esaustive, considerando le poche descrizioni e le immagini piccole, ma su YouTube è presente un video con tutto l’assemblaggio, passo a passo.

Le fasi principali dell’assemblaggio prevedono: posizionamento della base e installazione dei tre montanti, messa in sicurezza della struttura con la parte superiore e un paio di barre strutturarli, installazione dell’estrusore (giù montato sulle tre braccia di movimento), collegamento di alcuni cavi, posizionamento della videocamera e dello schermo touch. Nulla di troppo complicato, ma durante l’installazione ho, ad esempio, dimenticato di inserire dei piccoli spaziatori vicino all’estrusore, semplicemente perché le istruzioni erano poco chiare nell’indicare un pezzo così piccolo. Insomma, vi consiglio di seguire il video che è decisamente più chiaro.

Successivamente dovrete passare alla calibrazione del piatto e del sistema di compensazione delle vibrazioni. Alla prima accensione vi verrà chiesto se vorrete farlo direttamente dal touchscreen, e dovrete solo avere pazienza che la procedura vada a buon fine. Dopodiché sarete pronti per stampare. L’installazione del filamento richiede unicamente il posizionamento della bobina su un’apposito supporto, proprio sotto al tetto della stampante, e poi il guidare il filamento verso l’estrusore.

Invio dei file e controllo remoto

La Flsun T1 Pro, così come le sue sorelle, può funzionare completamente stand-alone grazie al suo software integrato e l’interazione con il touchscreen. L’interfaccia è chiara, non ci sono troppe informazioni complicate, tutto è organizzato in maniera semplice sotto vari menù. Potrete inserire il file da stampare in una chiavetta USB e inserirla nell’apposita porta posizionata sul bordo frontale, andare al menù di stampa, selezionare “USB” (c’è anche una memoria interna) e avviare la stampa. La stampante vi chiederà se vorrete, prima di stampare, ricalibrare il piatto o il sistema di compensazione delle vibrazioni, e se vorrete anche registrare un time-lapse della stampa (la qualità è solo discreta).

Se avete a disposizione una rete Wi-Fi potrete invece collegarla, soluzione che non solo permetterà alla stampante di controllare la presenza di un nuovo firmware, ma vi darà accesso anche all’interfaccia di comando tramite browser. Sarà sufficiente digitare l’indirizzo IP della stampante. L’interfaccia Web è decisamente molto più complicata e completa, ma non dovrete conoscere tutte le singole voci presenti per stampare.

Tramite lo slicer potrete caricare la stampa direttamente nella memoria interna e avviarla. Flsun Slicer, anch’esso un Fork di Slic3r come tanti altri, migliora mese dopo mese con le varie versioni, ma non è certo tra i migliori in circolazione.

Caratteristiche principali

La Flsun T1 si distingue per diverse caratteristiche: prima di tutto ha un design completamente chiuso con un filtro HEPA a carboni attivi e funziona con il firmware Klipper. È dotata di una telecamera, che non serve solo per creare time-lapse, ma tramite il riconoscimento delle immagini (tramite IA) può identificare potenziali problemi durante la stampa e, seppur non può risolverli, può darvi un report preciso di quello che è accaduto.

La stampante include un algoritmo ottimizzato di input shaping che riduce le vibrazioni, migliorando la qualità complessiva della stampa. Una striscia LED fornisce un'illuminazione adeguata all'interno del case, anche se qualche lumen in più non guasterebbe.

L'estrusore della T1 è particolarmente leggero ma in grado di raggiungere temperature fino a 300 ℃. La leggerezza facilita il movimento fluido del braccio. È dotato di un sistema di ingranaggi a doppia trasmissione interamente in metallo, molto resistente. Il raffreddamento è gestito da una ventola CPAP ad alta pressione che gira a 30.000 RPM, e un convogliatore che porta il flusso d’aria direttamente all’estrusore. Questa ventola è la principale fonte di rumorosità: a meno d’impostare una velocità di stampa molto bassa, in modalità standard, lasciando che la stampante possa sprigionare la sua massima velocità quando il modello lo permettere, la ventola produrrà un rumore tale da spingervi a chiuderla da sola in una stanza.

Prova di stampa

L’esperienza di stampa è stata simile a quella della S1, e cioè è possibile ottenere risultati più che soddisfacenti, anche se la precisione non è il pregio migliore della T1 Pro. I vari modelli che abbiamo stampato hanno mostrato che è molto importante creare file di stampa con un buon supporto sul piatto e usare un filamento in ottime condizioni, nonché usare materiali con un tempo di raffreddamento / essiccazione veloce, altrimenti non riuscirete a portare a termine le stampe con successo. Questo significa che se vorrete sfruttare la massima velocità della T1 Pro, dovrete dedicare un po’ più di tempo alla preparazione del file nello slicer, il che non la rende idonea a chi è alle prime armi.

La resa dei dettagli più piccoli è discreta, mentre è nella stampa di oggetti semplici o di grandi dimensioni che la Flsun T1 Pro da il meglio di sé, sopratutto perché può sfruttare la sua velocità e creare oggetti pressoché perfetti, in molto meno tempo rispetto alla media del mercato. Ad esempio, abbiamo stampato un vaso, con le impostazioni standard dello slicer, e il risultato è stato fantastico. La T1 Pro non ha problemi a gestire i differenti filamenti, abbiamo stampato alcuni elementi in TPU, spesso un po’ più problematico rispetto il PLA o ABS, con buoni risultati, ritrovando unicamente qualche imprecisione sugli overhang o i dettagli più piccoli.

In termini di dimensioni di stampa, l’altezza reale a cui si può stampare è di 285 mm, considerando che per il modo in cui funzionano le stampanti Delta, è possibile ottenere il totale volume di stampa unicamente con modelli da forme inscritte in un cono.

Verdetto

La Flsun T1 Pro costa 599 euro ed è probabilmente da considerare una buona aggiunta a un laboratorio, o una seconda stampante per un appassionato. Il suo pregio migliore è probabilmente il rapporto tra prezzo e velocità, perché riesce a creare modelli in poco tempo, con un risultato qualitativo soddisfacente. Tuttavia non è l’ideale per chi è alle prime armi e vuole una stampante con cui ottenere pezzi perfetti senza alcun tipo di accorgimento, ma è perfetta per coloro che sanno destreggiarsi negli slicer e nel caso sapere cosa aggiungere o modificare per ottenere pezzi di qualità, in poco tempo.

Lo slicer di Flsun non è dei migliori, l’azienda ha ancora molto da fare per offrire un software che si possa considerare ben fatto. Mentre l’interfaccia del touchscreen è ben riuscita, semplice ed essenziale, l’interfaccia web della stampante è confusionaria e complicata (ma offre tante opzioni per gli appassionati, altro motivo per cui non è forse la scelta migliore per chi è alla ricerca della prima stampante).

Inoltre è rumorosa, quindi se non avete una stanza in cui chiuderla dentro mentre lavora, procuratevi una cuffia anti rumore.

Se quindi cercate una stampante che sia prima di tutto veloce, per stampare tanti oggetti, od oggetti grandi, soprattutto geometrie non troppo dettagliate, allora la T1 Pro vi offre un ottimo rapporto tra prezzo e velocità.