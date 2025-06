Il FRITZ!Box 6860 5G rappresenta una soluzione eccellente per chi cerca un'alternativa wireless alle connessioni cablate tradizionali. Ideale per aree senza fibra ma con buona copertura 5G, offre prestazioni in certi casi paragonabili alla fibra ottica, una versatilità d'installazione unica grazie alla certificazione IP54 e all'alimentazione PoE+, e un ecosistema completo con telefonia DECT e smart home integrati. Nonostante il prezzo elevato e la singola porta LAN, la combinazione di tecnologie all'avanguardia, costruzione robusta e software maturo lo rende un investimento giustificato per utenti con esigenze di connettività avanzate o professionali.

La fibra ottica FTTH si sta diffondendo sempre di più, ma una connessione internet veloce è ancora un sogno per molti, specialmente coloro che abitano in zone remote, spesso raggiunte solamente da vecchie linee ADSL o da soluzioni wireless. In molti casi, la rete mobile del proprio smartphone è estremamente più veloce di quella casalinga, tanto che converrebbe affidarsi a un modem router 4G o 5G per superare i limiti di un'infrastruttura ormai antiquata.

Ed è proprio qui che entra in gioco il nuovo AVM Fritz!Box 6860 5G, un'alternativa di fascia alta che permette di sfruttare la rete cellulare per collegarsi a internet, oltre a offrire un gran numero di funzioni utili tipiche dei dispositivi della gamma Fritz!Box, dal supporto alla Smart Home alla telefonia DECT. L'ho provato per qualche settimana usandolo come router principale, in questa recensione vi racconto com'è andata.

Recensione in un minuto

Il FRITZ!Box 6860 5G offre velocità di download fino a 1,3 Gbps grazie al supporto delle reti 5G (sia SA che NSA), con fallback automatico su LTE, UMTS e GSM. La certificazione IP54 e l'alimentazione tramite PoE+ lo rendono ideale per installazioni flessibili, anche in ambienti esterni, purché siano protetti (meglio non lasciarlo esposto alle intemperie). Dotato di Wi-Fi 6 dual-band con tecnologia mesh integrata, garantisce un'ottima copertura anche in case grandi, dove la rete può essere facilmente espansa con i Fritz!Repeater per raggiungere ogni angolo. Le funzionalità aggiuntive includono una stazione base DECT per telefonia VoIP e gestione della smart home, oltre a un centralino completo per la telefonia fissa e mobile (VoLTE/VoNR). Nonostante il prezzo elevato e alcune limitazioni come la presenza di una sola porta LAN, questo router rappresenta una soluzione eccellente per chi cerca un'alternativa alla fibra, o vuole una connessione di backup nel caso in cui la principale salti.

Come è fatto

Il FRITZ!Box 6860 5G è compatto, con dimensioni di 230 x 160 x 50 mm e un peso contenuto che facilita l'installazione in vari contesti. La scocca in plastica è di ottima qualità e da la sensazione di un prodotto progettato per durare nel tempo, anche se installato all'aperto. La certificazione IP54 rappresenta un elemento fondamentale: il router è resistente a schizzi d'acqua e alla polvere e può quindi essere installati in ambienti esterni protetti, come verande, balconi o garage, dove il segnale 5G è tipicamente più forte rispetto all'interno della casa. Questa caratteristica consente di posizionarlo in modo strategico per massimizzare la ricezione, un bel vantaggio quando si usano reti mobili come il 5G, sensibile agli ostacoli fisici.

Altra caratteristica interessante è l'uso di alimentazione tramite Power over Ethernet Plus (PoE+), conforme allo standard IEEE 802.3at. Questa tecnologia permette di alimentare il router attraverso lo stesso cavo Ethernet che trasporta i dati, eliminando la necessità di una presa elettrica vicina al punto di installazione e semplificando di molto l'installazione in posizioni problematiche come pareti esterne o soffitti. L'alimentatore PoE+ incluso nella confezione fornisce fino a 25,5 watt di potenza e offre anche una porta Gigabit LAN, l'unica a disposizione, a cui si può collegare direttamente un dispositivo, o uno switch se ne volete connettere più di uno.

Immagine 1 di 5

Immagine 2 di 5

Immagine 3 di 5

Immagine 4 di 5

Immagine 5 di 5

Oltre alla porta LAN sul dispositivo è presente uno slot nano-SIM. Non c'è alcun tipo di blocco regionale o legato a un operatore, potete inserire la SIM che preferite e iniziare a navigare.

In confezione sono presenti, oltre ovviamente al router e all'alimentatore, due cavi Ethernet piatti con la testa molto piccola (un cavo standard non entra quando viene installata la base, quindi assicuratevi di usare i cavi in dotazione), dell'adesivo per fissare il router a una finestra (ci sono anche delle piccole clip per ancorare il cavo) e due basi di supporto, una rossa da usare se lo si vuole tenere all'interno (appoggiato su un davanzale, o incollato a una finestra tramite l'adesivo) e una bianca da usare all'estero, che va ancorata al corpo principale con un'apposita vite (inclusa).

Sotto il cofano, il FRITZ!Box 6860 5G ospita un chipset Qualcomm Snapdragon X62, progettato per applicazioni 5G di fascia alta. Questo modem supporta sia le reti 5G Standalone (SA) che Non-Standalone (NSA), offrendo compatibilità completa con l'attuale infrastruttura 5G italiana e futura. Le bande supportate includono n1, n3, n7, n20, n28, n38, n40, n41, n77, n78, con predisposizione per le future bande n75 e n76. Per le aree non ancora coperte dal 5G, il router supporta LTE Advanced Pro (Cat. 19) con velocità teoriche fino a 1,6 Gbps, UMTS/HSPA+ e persino GSM/EDGE per una copertura praticamente universale. La tecnologia 4×4 MIMO (Multiple Input, Multiple Output) abbinata ad algoritmi di beamforming permette di ottimizzare dinamicamente il segnale, riducendo interferenze e migliorando la qualità della connessione anche in condizioni non ideali.

Per quanto riguarda la connettività locale, il FRITZ!Box 6860 5G implementa il Wi-Fi 6 (802.11ax) dual-band, operando contemporaneamente sulle frequenze di 2,4 GHz e 5 GHz. La banda a 2,4 GHz offre una velocità teorica di 574 Mbps, mentre la banda a 5 GHz raggiunge i 2.400 Mbps, per una capacità aggregata di quasi 3 Gbps. La mancanza del Wi-Fi 7 non pesa particolarmente, visto il tipo di dispositivo.

La funzionalità Mesh è integrata nativamente nel FRITZ!Box 6860 5G, permettendo di espandere facilmente la copertura Wi-Fi utilizzando altri prodotti compatibili dell'ecosistema FRITZ!, come ripetitori, Powerline adapter o router aggiuntivi. La configurazione è estremamente semplice: basta premere un pulsante sui dispositivi per connetterli tra loro, lasciando tutta l'ottimizzazione al sistema automatico di AVM, che si occupa di sceglierei canali migliori e distribuire il carico di rete. Se avete esigenze particolari, sappiate che ovviamente tutto si può anche configurare manualmente, ad esempio nel caso in cui dobbiate assegnare una specifica banda di frequenza a un dispositivo.

La stazione base DECT integrata permette di collegare fino a sei telefoni cordless compatibili con lo standard DECT/CAT-iq, trasformando il router in un centralino telefonico completo, molto utile per le aziende più che per l'uso casalingo. È interessante però notare che la stessa tecnologia DECT ULE (Ultra Low Energy) viene utilizzata anche per la gestione di dispositivi smart home come termostati, sensori e prese intelligenti compatibili, facendo del FRITZ!Box un hub centralizzato per la domotica. Il router supporta nativamente VoLTE (Voice over LTE) e VoNR (Voice over New Radio) per chiamate ad alta definizione attraverso la rete mobile, oltre a offrire un centralino SIP completo per la telefonia via internet, con funzionalità avanzate come segreteria telefonica, fax virtuale, inoltro chiamate e blocco numeri indesiderati.

Immagine 1 di 3

Immagine 2 di 3

Immagine 3 di 3

A orchestrare tutte queste funzionalità ci pensa FRITZ!OS, sistema operativo proprietario di AVM famoso per essere facile da usare, ma capace di offrire allo stesso tempo una grande profondità di configurazione. L'interfaccia web è accessibile da qualsiasi browser e offre una panoramica chiara dello stato della connessione, dei dispositivi collegati e delle funzionalità disponibili. Per gli utenti meno esperti è presente una procedura di configurazione guidata, ma si possono anche scegliere le impostazioni predefinite ottimizzate se non si è certi di cosa fare. I più smanettoni avranno invece a disposizione strumenti avanzati per personalizzare moltissimi aspetti della rete: dalla gestione della larghezza di banda per dispositivo alle regole del firewall, dalle configurazioni VPN (con supporto sia per IPSec che per il moderno WireGuard) alle opzioni di diagnosi di rete dettagliate. FRITZ!OS riceve aggiornamenti regolari che non solo correggono bug e vulnerabilità di sicurezza, ma introducono spesso nuove funzionalità, estendendo la vita utile del dispositivo che, a proposito, è garantito 5 anni sui componenti hardware.

Esperienza d'uso

Il processo di configurazione è sorprendentemente semplice: dopo aver inserito la nano-SIM e collegato l'alimentazione, il router si avvia in pochi secondi ed è immediatamente rilevabile tramite la rete Wi-Fi predefinita, il cui nome e password sono riportati sul fondo del dispositivo o su un cartoncino in confezione, che include anche alcune informazioni utili per capire a colpo d'occhio lo stato del router. Attraverso l'interfaccia di configurazione guidata, accessibile tramite browser all'indirizzo "fritz.box" o all'IP 192.168.178.1, anche gli utenti meno esperti possono completare la configurazione iniziale in meno di dieci minuti. Il sistema effettua automaticamente una scansione delle reti mobili disponibili, selezionando quella con il segnale migliore e la tecnologia più avanzata tra quelle supportate dalla SIM inserita. Una funzionalità particolarmente utile è l'indicatore di intensità del segnale mobile, visualizzato sia tramite LED sulla scocca che nell'interfaccia web, che aiuta a trovare il posizionamento ottimale del router per massimizzare la qualità della connessione. Lo stesso indicatore cambia colore a seconda della rete che si sta usando, ad esempio è azzurro se si è in 5G, verde se si è in 4G (o 3G).

Per i miei test ho usato una SIM di backup che è con me ormai da tempo, dopo alcuni grattacapi avuti con la FTTH casalinga. L'operatore è ALPSIM, un MVNO italiano che offre 5G illimitato su rete WindTre Business. ho posizionato il modem all'interno, su una finestra, ricreando uno scenario d'uso molto simile a quello di chi cerca una soluzione di questo tipo.

Nell'uso quotidiano, fatto di navigazione web, videochiamate e streaming, non ho notato differenze rispetto alla mia FTTH: la velocità è ben superiore a quella necessaria per svolgere questa attività, quindi non c'è il minimo problema. Da uno Speedtest emerge che il router raggiunge i 400 Mbps in download e i 34 Mbps in upload, con una latenza media di 29 ms; un'ottimo risultato considerando che dove abito io la copertura 5G è presente, ma non è delle migliori, e il router ha un segnale medio, di 3 tacche su 5.

Al di la della velocità, è la stabilità della connessione a lasciarmi piacevolmente sorpreso: anche durante videoconferenze multiple, streaming 4K simultaneo su più dispositivi e download di file di grandi dimensioni, il router non ha mostrato segni di congestione o rallentamenti, riuscendo sempre a gestire al meglio il traffico di rete. La gestione intelligente della banda di FRITZ!OS distribuisce efficacemente le risorse disponibili tra i vari dispositivi connessi, garantendo un'esperienza fluida anche nei momenti in cui le reti mobili tendono a essere più congestionate.

In alcuni casi è capitato che il router passasse alla rete 4G, ma senza che ce ne accorgessimo: le velocità calano (si scende a circa 180 Mbps in download), ma la connessione non viene interrotta, esattamente come quando navigate con lo smartphone mentre siete in viaggio e passate dal 5G al 4G. Un'ottima notizia per chi abita in zone dove la copertura 5G non è omogenea e potrebbe ritrovarsi spesso in una situazione come questa.

Durante le settimane in cui l'ho provato, il FRITZ!Box 6860 5G ha dimostrato un'ottima stabilità e affidabilità, senza mai aver bisogno di essere riavviato. Ci sono solo un paio di punti deboli che emergono: la disponibilità di una sola porta Ethernet, che obbliga a collegare uno switch esterno se si vogliono collegare più dispositivi via cavo, e l'assenza di uno strumento per la gestione granulare del traffico per applicazione o dispositivo, utile nel caso in cui non si usi una SIM con traffico illimitato. È possibile solamente impostare un limite di traffico mensile, per evitare di superare la soglia prevista dal proprio piano.

Verdetto

Il FRITZ!Box 6860 5G si conferma come uno dei router 5G più completi e versatili attualmente disponibili sul mercato italiano. Offre ottime prestazioni di connettività, con velocità anche di molto superiori a quelle offerte da tecnologie come la FTTC, ha una grande versatilità di installazione ed è dotato di moltissime funzionalità, dall'integrazione con i sistemi Mesh a quella della Smart Home, fino ad arrivare alle funzionalità telefoniche DECT/VoIP, utilissime per le aziende.

L'interfaccia di FRITZ!OS è intuitiva per i neofiti, ma abbastanza profonda per soddisfare anche gli utenti più esigenti, con un controllo granulare su ogni aspetto della rete senza mai risultare opprimente o confusa. La politica di aggiornamenti regolari e a lungo termine di AVM garantisce inoltre che il dispositivo possa rimanere sicuro e al passo con le tecnologie emergenti per diversi anni, un fattore importante considerando il costo: si parla di 489 euro, un prezzo importante, anche se in linea con quello degli altri prodotti di questa categoria.

Chi dovrebbe acquistarlo? Mi sento di consigliare il FRITZ!Box 6860 5G a chi vive in aree non raggiunte dalla fibra ottica ma con buona copertura 5G o LTE, dove può offrire prestazioni superiori alle connessioni FTTC/ADSL. È ottimo anche per chi ha una seconda casa al mare o in montagna dove manca una connessione veloce, e per chi vuole una rete di backup affidabile, su cui contare quando la connettività principale non funziona.

Al contrario, non ve lo consiglio se avete una connessione in fibra FTTH performante, o se cercate una soluzione economica da usare una volta ogni tanto, quando vi capita di viaggiare o di fare una gita: in questo caso dovreste orientarvi su altri prodotti, dal prezzo inferiore e dotati di batteria, pensati proprio per essere usati ovunque.

Il FRITZ!Box 6860 5G rappresenta un investimento significativo ma giustificato per chi cerca il massimo in termini di connettività mobile, un dispositivo capace di trasformare il potenziale delle reti 5G in un'esperienza internet domestica o professionale completa, affidabile e orientata al futuro. La combinazione di tecnologie all'avanguardia, costruzione robusta e software maturo lo posiziona come un riferimento nel segmento premium dei router 5G: per questo, gli conferiamo il nostro Award.