Con l’arrivo della bella stagione, su AliExpress prendono il via i super sconti estivi, una campagna promozionale con prezzi ribassati fino all’80% su una vasta selezione di prodotti, dagli accessori per la casa ai dispositivi hi-tech. Un’occasione imperdibile per chi desidera aggiornare il proprio setup tecnologico o fare scorta di articoli innovativi a condizioni decisamente vantaggiose.

Grazie alla spedizione rapida dai magazzini europei, è possibile ricevere ciò che si desidera senza i consueti tempi d’attesa e senza preoccuparsi di costi doganali aggiuntivi. I prodotti coperti da questa promozione spaziano in tutti i settori dell’elettronica e del gaming, con proposte pensate per soddisfare ogni esigenza: dall’intrattenimento alla produttività, passando per il comfort e le performance elevate. In questa guida vi presentiamo una selezione delle offerte più interessanti per chi cerca potenza, qualità e convenienza in un’unica soluzione.

Sfruttare questa iniziativa significa accedere a tecnologie di ultima generazione a prezzi fortemente scontati, con la sicurezza aggiuntiva di una consegna veloce e tracciabile. Che siate appassionati di gaming, creatori di contenuti o semplici utenti in cerca di un upgrade, questo è il momento giusto per approfittare delle migliori occasioni dell’estate.

AliExpress: le migliori offerte su hardware PC e gaming con spedizione dall'Europa

AMD Ryzen 7 9800X3D

AMD Ryzen 7 9800X3D rappresenta la nuova frontiera delle CPU gaming di fascia alta. Basato su architettura Zen 5 e dotato di 8 core e 16 thread, questo processore si distingue per l’integrazione della tecnologia 3D V-Cache, che aumenta significativamente la cache L3 disponibile e ottimizza le prestazioni in ambito ludico. Con una frequenza massima che può raggiungere i 5,2 GHz e il supporto per memoria DDR5 e PCIe 5.0, AMD Ryzen 7 9800X3D è una soluzione perfetta per chi cerca fluidità assoluta in giochi tripla A, specialmente a risoluzioni 1440p e superiori. La presenza della GPU integrata Radeon rappresenta un plus in caso di assenza temporanea di una scheda video dedicata.

Su AliExpress è possibile trovare questo processore a un prezzo vantaggioso, con l’ulteriore vantaggio della spedizione rapida dall’Europa, che elimina lunghi tempi d’attesa e costi doganali. Una scelta consigliata per chi vuole costruire un sistema di nuova generazione ad alte prestazioni.

Vedi offerta su Aliexpress

AMD Ryzen 7 7800X3D