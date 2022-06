La tecnologia FSR 2.0, da poco introdotta sulle GPU RDNA2 da AMD, ha migliorato molto le performance nei giochi rispetto la prima versione, al punto da permettere di giocare a 1080p su titoli tripla A anche con schede video integrate di fascia bassa. Una dimostrazione di ciò arriva dal canale YouTube TechEpiphany, che ha pubblicato una sessione di gioco con God of War e FSR 2.0 impostato nelle modalità “balanced” e “performance”.

Il supporto a FSR 2.0 è stato aggiunto da Sony all’inizio del mese di giugno. Nei test condotti da TechEpiphany, il gioco è stato in grado di girare costantemente ad un minimo di 30 fps in modalità “performance” su una Radeon 660M. La iGPU AMD è integrata nell’ultima serie di APU Ryzen 6000H Rembrandt, attualmente dotate della grafica più veloce disponibile nei portatili di fascia consumer. Nella modalità “balanced” il framerate scede appena sotto i 30fps per via della risoluzione di upscaling superiore, mantenendo comunque una fluidità sufficiente ad assicurare un’esperienza godibile.

Fonte: TechEpiphany

Il test è stato eseguito su un portatile con AMD Ryzen 5 6600H, una APU dotata di 6 core e 12 thread funzionanti alla frequenza massima di 4,55GHz, insieme a una memoria RAM DDR5-4800. Nel gioco sono state utilizzate delle impostazioni grafiche personalizzate. Il notevole incremento prestazionale mostrato sulla Radeon 660M con FSR 2.0 fa ovviamente ben sperare in ottica futura per quanto riguarda il gaming su portatile. Una tecnologia del genere non può ovviamente che essere un toccasana per i sistemi mobile, ma anche per i modelli di GPU desktop di fascia più bassa, permettendo di giocare ai titoli più esigenti senza scendere troppo a compromessi.

Il mese scorso AMD ha già svelato una lista di titoli che saranno presto compatibili con FSR 2.0. La tecnologia è inoltre già presente con la sua versione 1.0 su 80 giochi, il passaggio alla nuova versione non dovrebbe quindi richiedere troppo tempo agli sviluppatori. La natura open source di FSR 2.0 permette una compatibilità anche con le GPU Nvidia a partire dalla serie GTX 10, oltre che ovviamente con le schede video AMD dalla RX 590 in poi.