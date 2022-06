Il lavoro di Sony al supporto dei suoi giochi su PC non si ferma sicuramente dopo il lancio. Come dimostrato da Santa Monica, infatti, God of War è stato di recente aggiornato, con il team di sviluppo che ha finalmente incluso il supporto a AMD FSR 2.0 a distanza di circa cinque mesi dal lancio del titolo su Epic Game Store e Steam.

Se siete dei giocatori PC navigati, saprete già bene di cosa si tratta. Se non lo siete, invece, tranquilli: ve lo spieghiamo noi. In breve, God of War da oggi supporta una delle tecnologie più utilizzate e utili dell’ultima generazione di videogiochi e schede video, ovvero lo scaling della risoluzione in tempo reale grazie all’intelligenza artificiale. Grazie a AMD FSR 2.0 (diminutivo di FidelityFX Super Resolution), tutti i giocatori potranno lanciare il gioco di casa Sony a una qualsiasi risoluzione: man mano che si giocherà, in automatico la tecnologia scalerà la risoluzione per far ottenere prestazioni maggiori.

Si tratta di una notizia decisamente importante, poiché AMD FSR 2.0 funziona su tutte le GPU esistenti, siano esse di AMD o NVIDIA. La controparte del produttore della serie GeForce, il DLSS, funziona invece solamente dalla serie 2000 delle GPU RTX. Grazie a questo tool, dunque, quasi tutti potranno giocare a God of War avendo un sensibile aumento delle prestazioni, indipendentemente dalla scheda video inserita all’interno del proprio PC.

Se il DLSS è già diventato uno standard per diversi giochi, diverso è invece il discorso per AMD FSR 2.0. Il tool di AMD è infatti partito un po’ più a rilento, ma le produzioni che ne fanno uso sono sempre di più. Deathloop, così come Hitman 3, si sono già dotati del supporto e ora è toccato proprio al gioco di Santa Monica. Con molta probabilità sempre più sviluppatori inseriranno il supporto al tool, permettendo così sempre a più persone di poter giocare al meglio.