G.Skill abbassa i timing delle sue memorie Royal Elite

G.Skill ha aggiunto due nuove configurazioni di memorie DDR4 ultraveloci alla sua attuale linea Royal Elite. Stando a quanto riportato dai colleghi di TechPowerUp, i nuovi kit Royal Elite saranno disponibili alle frequenze di 3.600 o 4.000Mhz od offriranno valori di latenza molto bassi, grazie all’impiego di circuiti integrati Samsung B-Die di alta qualità.

L’attuale gamma di memorie Trident Z Royal Elite di G.Skill è già costituita da memorie molto veloci, comprendendo kit da 4.266MHz, 4.800MHz e persino 5.333MHz. Ma ciò che rende questi nuovi kit così speciali sono i loro tempi di latenza piuttosto ridotti, che dovrebbero consentire di ottenere maggiori prestazioni in-game, nonché in quelle applicazioni piuttosto sensibili ai timing delle RAM. Come suggerisce il nome stesso, questi kit Trident Z Royal Elite offrono un look piuttosto “lussuoso”, con bordi angolati ovunque e una finitura simile a un diamante per la sezione illuminata dai LED RGB nella parte superiore, mentre le colorazioni disponibili sono solo argento e oro.

Frequenza Timing Voltaggio Capacità 4000MHz 14-15-15-35 1.55V 16GB (2×8) e 32GB (2×16) 3600MHz 14-14-14-34 1.45V 16GB (2×8), 32GB (4×8), 32GB (2×16), 64GB (4×16), 128GB (8×16)

I prodotti saranno commercializzati nelle varianti da 4.000 e 3.600 MHz. I timing migliori saranno appannaggi del modello da 3.600MHz, dove saranno impostati a 14-14-14-34, mentre l’altro arriva sino a 14-15-15-35. Tuttavia, per raggiungere queste latenze, le memorie necessiteranno di un voltaggio più alto della media, pari a 1,45V per il kit da 3.600MHz e 1,55V per quello da 4.000MHz.

Purtroppo, al momento G.Skill non ha ancora diffuso i prezzi ufficiali, ma i kit dovrebbero essere commercializzati a partire da questo mese. Se state cercando nuove RAM per la vostra configurazione, potreste dare un’occhiata alla nostra guida sulle migliori memorie.