Con l’evoluzione delle schede grafiche, ogni avanzamento nel processore è sempre stato accompagnato da un salto nell’archiviazione dei dati video. Oggi, tuttavia, emerge una netta disparità: le GPU di fascia alta della serie RTX 5000 montano la memoria GDDR7 (se ve ne serva una, la trovate qui), mentre le Radeon della famiglia 9000 restano ancorate alla GDDR6. Questo gap tecnologico solleva immediatamente una domanda: quali vantaggi concreti porta la GDDR7 e in quali ambiti risulta determinante?

Le memorie GDDR nacquero agli inizi degli anni Duemila per soddisfare le esigenze dei primi videogiochi 3D e delle applicazioni grafiche professionali. Rispetto alle RAM di sistema, privilegiano la larghezza di banda a discapito della latenza, garantendo throughput elevatissimi. Ogni generazione, dalla GDDR3 fino alla GDDR6X, ha progressivamente raddoppiato velocità di trasferimento e capacità. La GDDR7, presente sulle nuove RTX 5000, rappresenta l’ultimo stadio di questo percorso: si parte da 32 GT/s per arrivare, in configurazioni estreme, fino a 40 GT/s, segnando un incremento vicino al 70 % rispetto alla passata generazione.

Architettura e modalità di trasmissione

Il vero punto di forza della GDDR7 risiede nel suo uso della modulazione PAM3, un compromesso evoluto tra il tradizionale NRZ e il più “affollato” PAM4. Con tre livelli di segnale anziché due, PAM3 raggiunge 1,5 bit per ciclo di clock e riduce la suscettibilità al rumore, mantenendo consumi più contenuti. Questo, unito a tensioni operative più basse – da 1,35 V tipici della GDDR6 a circa 1,2 V – assicura un risparmio energetico stimato tra il 20 e il 25%, con un’ulteriore diminuzione del 50% nei consumi in standby. Le nuove tecniche di clock recovery, data training e compressione lossless integrata nel controller di memoria ottimizzano infine l’integrità del segnale e ampliano la larghezza di banda effettiva fino al 20% in più per dati tipicamente compressibili.

L’impatto della GDDR7 diventa inequivocabile quando la GPU deve trasferire enormi moli di dati in tempo reale. Nell’editing video in 8K, ogni frame può superare i 500 MB non compressi: grazie a oltre 1,5 TB/s di throughput teorico, un intero frame è caricato in meno di un millisecondo, garantendo playback istantaneo anche con più stream simultanei. Nel gaming 4K e 8K, tecniche come il deferred lighting o il temporal anti‑aliasing beneficiano di buffer più rapidi, consentendo frame rate elevati e riducendo drasticamente ogni “pop‑in” durante l’esplorazione di mondi aperti. Nei benchmark di ray tracing, le GPU con GDDR7 registrano miglioramenti del 25–30% rispetto alle controparti GDDR6X, permettendo di aumentare i rimbalzi luminosi o il numero di raggi per pixel senza rinunciare a fluidità. Anche le applicazioni di intelligenza artificiale, dall’inferenza con Stable Diffusion all’upscaling video in tempo reale, godono di tempi di risposta fino al 40 per cento più rapidi, grazie alla velocità di accesso ai pesi dei modelli.

Quando il beneficio svanisce

Non sempre, però, la GDDR7 fa la differenza. Nel gaming a 1080p e QHD, dove la quantità di pixel è inferiore e il collo di bottiglia risiede più spesso nella potenza di calcolo dei core shader, il vantaggio sulle prestazioni raramente supera il 5–7%. Sulle GPU di fascia media e bassa, con bus di memoria di 128 o 192 bit, l’impatto è proporzionalmente contenuto. Anche in applicazioni “compute‑bound” come simulazioni di fluidodinamica o rendering offline professionali, dove il carico matematico domina i tempi di elaborazione, raddoppiare la larghezza di banda comporta guadagni di appena un 5–10%. Analogamente, i sistemi di codifica video hardware‑accelerata si basano su encoder dedicati e richiedono throughput ben al di sotto di quanto offerto dalle GDDR6, rendendo l’upgrade pressoché superfluo.

Il confronto tra NVIDIA e AMD si spiega proprio con questi scenari d’uso. La line‑up RTX 5000, rivolta a utenti professionali, creatori di contenuti e aziende che sfruttano IA e ray tracing avanzato, trae pieno vantaggio dalla GDDR7. Le Radeon RX 9000, orientate a un pubblico gaming medio‑alto, dove prestazioni 4K estreme e carichi di lavoro IA non sono prioritari, rimangono ancorate alla GDDR6: un compromesso che garantisce un rapporto prezzo‑prestazioni più bilanciato per il loro segmento di mercato.

Uno sguardo al domani

Cosa riserva il futuro? Secondo il ciclo di sviluppo finora tracciato, nei prossimi 12–18 mesi potremmo vedere una GDDR7X capace di superare i 40–48 GT/s grazie a modulazioni ibride tra PAM3 e PAM4 o a innovazioni nel packaging. Per la GDDR8, le speculazioni ipotizzano velocità fino a 60–64 GT/s con architetture a chip‑let e tecniche di stacking verticale, proiettando i primi prodotti commerciali verso il 2028. Fino ad allora, la memoria grafica continuerà a guidare l’evoluzione delle GPU, confermando che, nella corsa alle prestazioni, ogni bit trasferito al giusto istante fa la differenza.