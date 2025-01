Le GDDR7 delle RTX 50 non sono tutte uguali: NVIDIA si affida a più produttori

NVIDIA ha confermato che la sua GPU GeForce RTX 5080 utilizzerà moduli di memoria GDDR7 di ultima generazione forniti da diversi partner. Questa conferma arriva dopo le recenti foto del PCB della RTX 5090 che mostrava delle memorie GDDR7 di Samsung.

L'utilizzo di memoria GDDR7 rappresenta un significativo passo in avanti per le prestazioni delle schede grafiche NVIDIA. La RTX 5080 in particolare si distingue nella lineup "Blackwell" per essere l'unica ad avere specifiche di memoria più veloci, con moduli GDDR7 da 30 Gbps rispetto ai 28 Gbps del resto della gamma.

NVIDIA è il primo produttore di GPU ad adottare ufficialmente lo standard GDDR7.

Per soddisfare la domanda di questi moduli ad alte prestazioni, NVIDIA si sta rifornendo da più produttori di DRAM, tra cui Samsung e Micron. Questa strategia di approvvigionamento multiplo è cruciale considerando che la tecnologia GDDR7 è ancora agli inizi e ogni fornitore avrà bisogno di tempo per aumentare le rese produttive dei moduli di fascia alta.

L'adozione della memoria GDDR7 consente alle GPU GeForce RTX 50 di NVIDIA di raggiungere nuovi livelli di larghezza di banda. La flagship RTX 5090 arriva fino a 1,8 TB/s, contro l'1,0 TB/s della RTX 4090, mentre la RTX 5080 raggiunge quasi 1 TB/s (960,0 GB/s), con un aumento del 30% rispetto alla RTX 4080 SUPER.

Secondo le specifiche tecniche, la GeForce RTX 5080 dovrebbe avere:

10752 CUDA core (+11% rispetto alla generazione precedente)

16 GB di memoria GDDR7

Bus di memoria a 256-bit

Velocità di memoria di 30 Gbps

Larghezza di banda di 960 GB/s

TBP di 360W (+12,5%)

Il lancio della RTX 5080 è previsto per gennaio 2025, con un prezzo di listino (per la Founders Edition) di 1199€. Ovviamente resta ancora da appurare l'efficienza energetica e il potenziale di overclock della nuova memoria GDDR7 rispetto alle generazioni precedenti.

La memoria GDDR6 si era dimostrata eccellente in termini di overclock, e sarà interessante verificare se la GDDR7 potrà offrire prestazioni simili o superiori.

Con questa mossa, NVIDIA si mostra nuovamente all'avanguardia nell'adozione delle tecnologie di memoria più avanzate per le schede grafiche, continuando a mantenere il suo vantaggio competitivo nel settore gaming e IA ad alte prestazioni.