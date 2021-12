GeForce Now consente di giocare a 1600p sui Mac con M1

NVIDIA migliorerà l’esperienza GeForce Now con RTX 3080 sui laptop dotati di chip Apple M1: MacBook Air e MacBook Pro da 13”. Nello specifico, un nuovo aggiornamento a GeForce Now consentirà di giocare a 1600p. Entrambi i notebook possiedono display da 2.560×1.600 pixel, quindi NVIDIA supporterà la loro risoluzione nativa (in precedenza, era possibile solo raggiungere i 1080p).

Photo credit: NVIDIA

L’annuncio di NVIDIA non chiarisce se i 1600p saranno fino a 120 fotogrammi al secondo, come promette per i 1080p sia su PC che su Mac. Inoltre, la società non ha menzionato se supporterà i giochi a 1600p sui MacBook Pro da 14” e 16” con M1 Pro e M1 Max, che hanno display a risoluzione più elevata rispetto al Pro da 13″ e all’Air.

Nello stesso post sul blog, NVIDIA ha annunciato una promozione a tempo limitato per gli abbonamenti GeForce Now RTX 3080 o per quelli Priority di sei mesi per ottenere una copia gratuita di Crysis Remastered su Epic Games Store. Inoltre, l’azienda sta implementando alcune funzionalità per gli utenti PC e Mac allo scopo di collegare gli account NVIDIA e Ubisoft per avviare più rapidamente i titoli Ubisoft Connect.

Il Mac è una piattaforma importante per GeForce Now. Dopotutto, coloro che possiedono un PC da gaming basato su Windows hanno già accesso ai titoli più popolari. Nonostante gli ultimi chip di Apple possiedano potenti GPU, i più grandi sviluppatori e editori di videogiochi non hanno prestato molta attenzione al Mac nel corso degli ultimi anni. Inoltre, molti dei giochi che funzionavano su Mac non sono sopravvissuti alla transizione di macOS dalle app a 32bit e con M1 i programmi che non sono stati rielaborati per essere eseguiti in modo nativo devono essere emulati tramite Rosetta 2.

Photo credit: NVIDIA

GeForce Now, afferma NVIDIA, offrirà agli utenti Mac un’esperienza gaming completa senza aver bisogno di avere anche un PC. Lo stesso vale per smartphone, tablet e PC Windows entry-level. L’abbonamento a NVIDIA GeForce Now con GeForce RTX 3080 è disponibile per il pre-ordine al costo di 99,99€ per sei mesi e promette anche sessioni di gioco di otto ore. L’abbonamento Priority, con una “configurazione premium” con grafica RTX (fino a 1080p a 60 fps) costa 49,99€ per sei mesi o 9,99€ al mese e ha un limite di sei ore. Il livello gratuito su una “rig base” ha un limite di un’ora. Ognuno di questi dovrebbe funzionare su un Mac M1, ma si avrà un rendering alla risoluzione nativa solo sul più costoso.