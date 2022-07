Siete in cerca di una scheda video potente? Sappiate che il Prime Day sta rilasciando un sacco di offerte interessanti a riguardo. In questa occasione vi segnaliamo la GeForce RTX 3080 di Gigabyte, che viene proposta a soli 939,99€!

Come gli esperti di hardware sapranno, si tratta di una scheda video potentissima, in grado di gestire senza problemi le risoluzioni più alte come il 4K, permettendovi di giocare inoltre a dettagli elevati in tutti i giochi attualmente disponibili sul mercato.

La versione messa a punto da Gigabyte gode del sistema di raffreddamento WINDFORCE 3X con tre ventole rotanti alternate, che consentono alla scheda di mantenere basse le temperature anche durante intensi carichi di lavoro, come potrebbero essere appunto i videogiochi di ultima generazione.

La RTX 3080 vanta i Tensor Core di 3° generazione, che assicurano una capacità di trasmissione doppia rispetto a quella della passata generazione, grazie a una serie di algoritmi avanzati di intelligenza artificiale come il DLSS. Grazie a quest’ultimo, la scheda grafica è capace di gestire persino l’8K, ponendosi così come una scheda molto longeva.

