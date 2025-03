Gemini ora può rimuovere watermark e creare foto fasulle di celebrità

L'intelligenza artificiale di Google è finita nuovamente sotto i riflettori per alcune funzionalità controverse che potrebbero rappresentare un serio problema legale. Alcuni utenti su Reddit hanno segnalato che Gemini 2.0 Flash, il modello avanzato di AI di Google, sarebbe in grado di rimuovere filigrane da immagini protette da copyright e generare rappresentazioni di celebrità e personaggi tutelati da diritti d'autore. Queste capacità, se confermate, potrebbero esporre l'azienda di Mountain View a potenziali azioni legali da parte delle società che detengono i diritti su tali contenuti, nonostante i test condotti internamente abbiano dato risultati contrastanti.

Introdotto inizialmente in fase sperimentale lo scorso dicembre, Gemini 2.0 Flash è stato recentemente reso disponibile gratuitamente in tutte le regioni. L'aggiornamento ha portato con sé numerose funzionalità innovative come la creazione di storie con immagini, l'editing conversazionale, la comprensione del mondo reale e il rendering di testo. Tuttavia, come spesso accade con i generatori di immagini basati su AI, le questioni etiche e morali non hanno tardato a emergere.

Le grandi aziende tech come Google, Anthropic e OpenAI implementano normalmente una serie di guardrail nei loro modelli - essenzialmente linee guida su cosa è permesso e cosa è vietato - per prevenire l'uso improprio delle loro tecnologie. Tra le restrizioni più comuni figurano il divieto di generare immagini di celebrità e, significativamente, la rimozione di filigrane da materiale protetto da copyright.

Le segnalazioni degli utenti e i test indipendenti

Secondo quanto riportato su Reddit, alcuni utenti sarebbero riusciti a utilizzare Gemini per rimuovere filigrane da immagini stock, come quelle di Getty Images, e per generare rappresentazioni di personaggi famosi. La rimozione di filigrane potrebbe violare diverse disposizioni del Digital Millennium Copyright Act (DMCA), poiché altera le informazioni di gestione del copyright che identificano un'opera protetta.

È importante sottolineare che la rimozione di una filigrana non altera lo status legale dell'immagine, che rimane comunque protetta da copyright. L'utilizzo commerciale di tali immagini potrebbe quindi comportare una serie di rivendicazioni DMCA. In molti casi, gli utenti potrebbero desiderare di rimuovere la filigrana solo per uso personale, ma ciò non elimina le potenziali implicazioni legali.

La questione della generazione di immagini di celebrità mediante AI è ancora più complessa, coinvolgendo i diritti di pubblicità delle persone famose e le preoccupazioni relative ai deepfake e alla potenziale diffamazione. Le normative in questo campo sono ancora in evoluzione e variano significativamente da un paese all'altro.

Va notato che Google ha etichettato la funzione di generazione di immagini di Gemini 2.0 Flash come sperimentale. Questo potrebbe spiegare perché è disponibile solo in Google AI Studio e non sul sito principale di Gemini, e potrebbe anche giustificare queste apparenti lacune nel sistema di protezione.