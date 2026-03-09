Una pagina bianca che fissa l'utente, un cursore lampeggiante che sembra quasi beffardo: chiunque abbia mai dovuto produrre un documento di lavoro conosce bene quella sensazione di blocco creativo. Google ha deciso di affrontare frontalmente questo problema con un aggiornamento sostanziale delle funzionalità di Gemini integrate in Docs, Sheets, Slides e Drive, trasformando quello che era essenzialmente un assistente testuale in un vero e proprio collaboratore creativo. Le novità sono disponibili da oggi per i clienti business del programma Gemini Alpha e per gli abbonati ai piani Google AI Pro e Ultra.

Il cambiamento più significativo riguarda Google Docs, dove viene introdotta un'esperienza inedita chiamata "Help me create". A differenza di quanto accadeva in precedenza, non si tratta più di un semplice strumento di completamento automatico: l'utente descrive ciò che vuole ottenere e Gemini si occupa di raccogliere informazioni pertinenti da Gmail, Drive, Chat e dal web, restituendo una prima bozza completa, già formattata e strutturata. L'esperienza è accessibile sia dal pannello laterale, sia dalla nuova barra inferiore dell'interfaccia.

Un esempio concreto aiuta a capire la portata di questa novità: se si vuole preparare un piano per una campagna di marketing, è sufficiente chiedere a Gemini di crearlo sulla base delle campagne precedenti già archiviate in Workspace. Il sistema individua autonomamente i materiali rilevanti, organizza il documento e applica stili e collegamenti intelligenti. Una volta ottenuta la bozza, è possibile affinare singole sezioni senza dover rigenerare l'intero documento, richiedendo per esempio di rendere certi passaggi più incisivi per la presentazione al management. Le modifiche proposte rimangono private fino all'approvazione esplicita dell'utente, che mantiene il controllo completo sul testo finale.

Un'altra funzione pensata per i team che lavorano in modo collaborativo è "Match writing style", che con un solo clic analizza un documento redatto da più mani e suggerisce modifiche per uniformare tono e registro narrativo. A questo si aggiunge la possibilità di applicare la formattazione di un documento esistente a uno nuovo, replicandone struttura e stile senza dover ricorrere a copie di file o interventi manuali. Due strumenti che rispondono a un'esigenza concreta di chi lavora in azienda: la coerenza visiva e stilistica dei materiali prodotti.

La pagina bianca non è più un ostacolo, ma un punto di partenza.

Sul fronte di Google Sheets, l'aggiornamento introduce la possibilità di costruire o modificare interi fogli di calcolo attraverso istruzioni in linguaggio naturale. Gemini elabora un piano di lavoro che l'utente può approvare, poi procede a recuperare i dati necessari da file, email e chat, organizzandoli in tabelle e grafici già stilizzati. Per chi gestisce una piccola impresa, questo significa poter richiedere la creazione di un dashboard finanziario semplicemente descrivendo i dati di input disponibili, senza dover costruire manualmente formule o strutture complesse.

Particolarmente rilevante è la funzione "Fill with Gemini", che consente di popolare automaticamente le celle di una tabella con dati sintetizzati, categorizzati o generati ex novo. Secondo Google, questo metodo è nove volte più rapido dell'inserimento manuale per operazioni su cento celle. Un caso d'uso immediato riguarda l'analisi del feedback dei clienti: aggiungendo colonne come "Elogio o reclamo?" e "Risposta suggerita", Gemini interpreta il contenuto di ciascun messaggio e compila automaticamente le righe con la classificazione appropriata e una replica personalizzata.

La novità forse più ambiziosa per Sheets riguarda la capacità di affrontare problemi di ottimizzazione avanzata, quelli che normalmente richiederebbero formule complesse o strumenti di terze parti. Grazie a ricerche condotte da Google DeepMind e Google Research tramite gli OR-Tools, è ora possibile descrivere un obiettivo e un insieme di vincoli in linguaggio naturale e ottenere la soluzione ottimale. Il caso d'uso proposto da Google riguarda la pianificazione settimanale del personale: l'utente descrive le disponibilità, le competenze richieste e l'obiettivo di massimizzare il profitto, e Gemini calcola la distribuzione ideale dei turni.

Google Slides riceve anch'esso aggiornamenti rilevanti. Quando si chiede a Gemini di creare una nuova slide all'interno di una presentazione, il sistema non si limita a generare testo: elabora autonomamente il messaggio da comunicare, sceglie un layout che bilanci gerarchia visiva e peso grafico, e adatta il tutto allo stile delle slide esistenti. È inoltre annunciata, per i prossimi mesi, la possibilità di generare un'intera presentazione da zero semplicemente descrivendo il contenuto desiderato. Gemini attingerà ai dati di Workspace per costruire un documento visivamente coerente con il brand aziendale, completamente modificabile sia tramite prompt sia con interventi diretti dell'utente.

Il capitolo forse più strategico degli annunci riguarda Google Drive, che viene ridisegnato nel suo ruolo fondamentale. Finora Drive è stato essenzialmente un contenitore passivo di file; con le nuove funzionalità, diventa una base di conoscenza attiva. Le tradizionali ricerche per parola chiave vengono affiancate da "AI Overviews", che sfrutta la ricerca semantica di Gemini per restituire non solo un elenco di documenti pertinenti, ma una risposta completa con citazioni direttamente in cima ai risultati. Queste funzionalità Drive sono in arrivo inizialmente per gli utenti negli Stati Uniti.

Per ricerche più approfondite è disponibile "Ask Gemini in Drive", una modalità di interrogazione che permette di ottenere risposte articolate attingendo ai contenuti di Drive, Gmail, Calendar e Chat. L'utente può scegliere quali fonti includere, restringere l'analisi a cartelle o file specifici, e salvare questa configurazione come progetto condivisibile con i colleghi. I progetti rispettano i controlli di sicurezza e conformità già presenti in Drive: solo chi ha accesso ai file sottostanti può consultare il progetto. Un sistema pensato per chi deve, ad esempio, aggiornarsi rapidamente su un nuovo incarico o preparare risposte a questioni complesse dei clienti.

Google sottolinea che tutte queste funzionalità sono sviluppate con le stesse protezioni dati di livello enterprise già presenti nel resto di Google Workspace, con l'obiettivo di garantire che le informazioni aziendali rimangano riservate e sotto il controllo dell'organizzazione. Il rilascio avviene inizialmente in lingua inglese, con l'accesso anticipato tramite il programma Gemini Alpha e i piani Google AI Pro e Ultra, mentre la disponibilità generale è prevista nei prossimi mesi.