Gigabyte, arriva la gigantesca GeForce RTX 3090 Aorus Master

Gigabyte, non soddisfatta della sua vasta line up di prodotti basati sulla nuova architettura Ampere di NVIDIA, ha appena aggiunto un nuovo modello alla famiglia, la GeForce RTX 3090 Aorus Master. Si tratta di un’enorme scheda a quadruplo slot con un robusto dissipatore a tripla ventola. Dal punto di vista delle specifiche, ovviamente sono state mantenute tutte quelle che già conosciamo. A bordo, troviamo la GPU GA102 con 10.496 core CUDA e 24GB di memoria video GDDR6X. Ma, a differenza della maggior parte delle varianti di GeForce RTX 3090, il prodotto in questione è davvero imponente, arrivando a misurare 319x140x70 mm.

Per quanto riguarda le uscite video, sono presenti tre DisplayPort 1.4a, due HDMI 2.1 e una singola HDMI 2.0 inserita tra le porte HDMI 2.1. Così come con altre soluzioni analoghe, non è possibile utilizzarle tutte e sei contemporaneamente, ma la selezione di porte consente di avere una certe flessibilità per collegare al massimo sino a tre monitor, sia tramite HDMI che DisplayPort.

La vera cosa che salta subito all’occhio è il gigantesco sistema di raffreddamento a tripla ventola, che accoppia due ventole “Wind Claw” da 115mm ad una singola da 100mm al centro. Per massimizzare l’efficienza, le ventole esterne si sovrappongono alle alette sulla ventola centrale e ruotano in direzioni opposte per ridurre la turbolenza. La GPU GA102 si trova su un’ampia piastra di base in rame che aiuta a raffreddare la GPU e i moduli GDDR6X adiacenti. Accoppiati alla piastra di base ci sono cinque heatpipe in rame che si collegano a un dissipatore che sfrutta la tecnologia “vapor chamber”.

Per ciò che concerne l’estetica, la GeForce RTX 3090 Aorus Master viene dotata di un rivestimento nero opaco, con accenti in nero lucido, argento e RGB. Sul lato, Gigabyte ha installato un monitor LCD integrato per visualizzare alcuni dati sensibili come la temperatura della GPU o per mostrare immagini personalizzate, testo o GIF.

Nel complesso, questa è una delle RTX 3090 più ricche di funzionalità di Gigabyte sul mercato, superata solo dall’Xtreme, quindi avrà sicuramente un prezzo più elevato della media. Si tratta, quindi, di un prodotto destinato solo ad una fetta di utenza molto esigente ed interessata all’overclock più spinto.