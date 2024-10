GitHub si apre ai modelli IA di Anthropic e Google

Microsoft sta ampliando le opzioni di intelligenza artificiale per gli sviluppatori che utilizzano GitHub Copilot, il suo popolare assistente di programmazione. L'azienda ha annunciato che gli utenti potranno ora scegliere tra i modelli IA di Anthropic, Google e OpenAI per alimentare la funzionalità Copilot Chat.

Questa mossa segna un significativo allontanamento dalla dipendenza esclusiva di Microsoft dai modelli di OpenAI, con cui mantiene una partnership multimiliardaria. L'apertura ai modelli di altre aziende riflette la crescente competizione nel settore delle IA e il desiderio di offrire maggiore flessibilità agli sviluppatori.

Questo ventaglio di opzioni nasce dal fatto che non esiste un modello IA che risponde a tutte le necessità.

Thomas Dohmke, CEO di GitHub, ha dichiarato: "È chiaro che la prossima fase della generazione di codice generato dall'IA non sarà definita solo dalla funzionalità multi-modello, ma dalla scelta multi-modello. Oggi volgiamo offrire proprio questo."

Gli sviluppatori potranno selezionare il modello Claude 3.5 Sonnet di Anthropic o Gemini 1.5 Pro di Google come alternative al GPT-4 di OpenAI. Questa opzione sarà disponibile sia sul sito web di GitHub che nell'editor di testo open-source Visual Studio Code.

Nonostante Microsoft continui a collaborare strettamente con OpenAI, fornendo la sua enorme potenza di calcolo e integrando i suoi modelli in molti prodotti, ci sono stati alcuni segnali di tensione in questa collaborazione. L'improvviso licenziamento, e successiva riassunzione, del CEO di OpenAI Sam Altman nel novembre 2023, difatti, avrebbe irritato il CEO di Microsoft Satya Nadella.

Negli ultimi mesi, Microsoft ha stretto partnership con altri sviluppatori di IA, quali Mistral, e ha assunto ex dipendenti di DeepMind e Inflection. L'azienda ha anche citato OpenAI come uno dei competitor in un recente documento normativo.

Oltre all'integrazione di nuovi modelli IA, GitHub ha annunciato altre novità per Copilot:

Una funzione di revisione automatica rapida del codice, disponibile in anteprima pubblica.

Spark uno strumento, al momento disponibile in anteprima tecnica, che può generare prototipi di app basati su input testuali.

Gli utenti che potranno provare anticipatamente Spark, potranno scegliere tra il modello GPT-4 di OpenAI e Claude 3.5 Sonnet di Anthropic.

Queste innovazioni sottolineano l'impegno di Microsoft nel mantenere GitHub Copilot all'avanguardia nel settore degli strumenti di assistenza alla programmazione basati sull'IA. Offrendo una gamma più ampia di modelli e funzionalità, l'azienda mira a soddisfare le diverse esigenze degli sviluppatori e a rafforzare la sua posizione in un mercato sempre più competitivo.