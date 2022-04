Stando a uno studio condotto da Intel in collaborazione con Pepe Research, il concetto di Smart City è familiare a circa metà degli italiani, soprattutto se si prendono in considerazione le fasce più giovani, socioeconomiche e culturali medio-alte, ma rimane un termine piuttosto oscuro all’altra metà. Una Smart City deve essere al passo con l’innovazione tecnologica e la sostenibilità ambientale, ma l’età, a quanto pare, fa porre l’accento su diverse problematiche. Mentre le persone più mature danno maggiore peso alla sicurezza, i più giovani, la cosiddetta generazione Z, dimostrano maggiore attenzione (+10% rispetto alla media) all’ambiente.

Photo Credit: Intel

Andrea Toigo, EMEA IoT Manager di Intel, ha commentato i risultati in questo modo:

Le città moderne crescono rapidamente, con un 55% della popolazione mondiale che vive in una città e una crescita prevista del 13% entro il 2050. Le città vivono la sfida di fornire servizi di migliore qualità e più sostenibili, di migliorare la sicurezza pubblica, di affrontare problematiche ambientali e di promuovere l’economia locale. Per ottenere tutto questo si guarda a soluzioni tecnologiche. Tecnologie quali la Internet of Things (IoT), l’intelligenza artificiale (AI) e il 5G possono sostenere le città nel migliorare i servizi, la sicurezza, l’ambiente e la pianificazione urbana. La portata e l’impatto sono ampi, ma ogni applicazione comporta un miglioramento nella qualità della vita dei cittadini.

Purtroppo, sembra che le città italiane vengano mediamente considerate poco “smart”, con una media di 5/10, ma, ovviamente, ci sono anche le eccezioni. Il 13% del campione ritiene infatti di vivere già in una città “molto smart”: in cima alla classifica troviamo Milano con una valutazione media di 6,2/10, seguita da Bologna e Padova con 6/10, successivamente si posizionano Napoli, Genova e Catania, mentre Roma è riuscita a strappare solo una valutazione di 4,3/10. Per quanto riguarda il futuro, fortunatamente prevale l’ottimismo, visto che il 68% del campione ritiene che la propria città sarà notevolmente più smart fra 10 anni.

Photo Credit: Intel

Elena Salvi, Partner di Pepe Research, ha aggiunto a riguardo:

Gli italiani sono legati al loro territorio, tuttavia l’idea della Smart City è effettivamente attraente, con un 60% di cittadini che si dichiara disposto a trasferirsi in una Smart City se si trovasse nella sua regione. Attualmente gli italiani riconoscono un livello di “smartness” alle loro città quando si tratta di economia locale, servizi e mobilità, ma sono convinti che sia necessario ancora parecchio lavoro per quanto riguarda l’ambiente e la cittadinanza attiva. Ora è il momento giusto per portare avanti piani di intervento intelligente sull’ambiente, un elemento fondamentale nel rendere più attrattive le nostre Smart City.

La maggior parte del pubblico intervistato (ben l’87%) sarebbe disposta a trasferire le proprie attività in una Smart City, se questa fosse a mezz’ora di distanza dalla loro località di residenza. Con l’aumentare della distanza, diminuisce il numero di cittadini italiani disposti a spostarsi, con il 57% del campione che sarebbe disposto a spostarsi quotidianamente verso una Smart City se questa fosse un’ora di distanza, mentre il 29% sarebbe anche disponibile a una trasferta di due ore per accedere a uno stile di vita più “smart”. Inoltre, il 68% dei cittadini dichiara di essere disposto a sostenere un costo economico per vedere la propria città diventare una Smart City, a partire da circa 150 euro in più all’anno.

Photo Credit: Intel

Ultimo, ma non certo per importanza, il tema dello Smart Working, reso popolare dalla pandemia nel corso degli ultimi due anni, con il 79% delle persone che ha apprezzato molto l’esperienza e vorrebbe continuare a lavorare in questa modalità, ma secondo molti le attuali pratiche dovrebbero essere migliorare per rendere davvero più “smart” il lavoro.