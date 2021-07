Godzilla, il Re dei Mostri arriva anche sulla GeForce RTX 3070 grazie a MSI

MSI, in collaborazione con Toho Co. Ltd, ha realizzato un modello di GeForce RTX 3070 piuttosto particolare. Chiamata MSI GeForce RTX 3070 SUPRIM SE x GODZILLA (facente parte, quindi, della linea premium della compagnia, come lascia intuire il nome stesso), la scheda offre una cosmesi dedicata al leggendario re dei mostri: Godzilla! Al momento, la notizia è stata diramata dai colleghi di Videocardz, ma attualmente non c’è nessun annuncio ufficiale sul sito MSI.

Credit: VideoCardz

Molto probabilmente, il prodotto sarà equipaggiato con la GPU GA104-302 (LHR), quindi limitata per ciò che concerne il mining di Ethereum, ma in questo momento i dettagli sono scarsi. Quello che sappiamo è che il chip funziona a frequenze fino a 1785MHz in modalità Extreme Performance e ha un clock di default di 1770 MHz, Come abbiamo detto poc’anzi, dato che si tratta di un prodotto della linea LHR (Lite Hash Rate), non aspettatevi grandi prestazioni per ciò che concerne il mining.

La scheda offre un design personalizzato con un grosso dissipatore a tre ventole, mentre sono fornite tre uscite DisplayPort e una HDMI. La MSI GeForce RTX 3070 SUPRIM SE x GODZILLA richiede fino a 240W di potenza, erogata tramite un doppio connettore di alimentazione PCIe a otto pin. La cover possiede una bella verniciatura rossa e nera, dove in una sezione è possibile scorgere lo stesso Godzilla.

Credit: VideoCardz

Il prezzo è attualmente sconosciuto, ma è abbastanza probabile che si tratti di una versione solo per il mercato giapponese, perciò coloro che sono interessati a realizzare una build a tema dovranno obbligatoriamente rivolgersi al mercato di importazione per portarsene a casa un esemplare.