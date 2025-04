Google blocca 5,1 miliardi di annunci truffa nel 2024

Nel panorama pubblicitario digitale, la battaglia contro le frodi e gli abusi sta assumendo dimensioni sempre più imponenti. Google ha recentemente pubblicato il suo Rapporto sulla Sicurezza degli Annunci 2024, rivelando numeri che testimoniano la crescente minaccia rappresentata da contenuti generati artificialmente e tentativi di frode sempre più sofisticati. L'azienda di Mountain View ha bloccato oltre 5,1 miliardi di inserzioni pubblicitarie e sospeso più di 39,2 milioni di account inserzionisti nel corso dell'ultimo anno, un dato che riflette la crescente complessità delle sfide di sicurezza nel settore.

L'intelligenza artificiale generativa si è rivelata un'arma a doppio taglio nell'ecosistema pubblicitario. Se da un lato ha potenziato gli strumenti di Google per individuare e bloccare contenuti dannosi, dall'altro ha fornito ai truffatori nuovi potenti mezzi per creare frodi più convincenti. I deepfake video che impersonano celebrità e figure pubbliche rappresentano oggi una delle minacce più insidiose, specialmente quando vengono utilizzati per promuovere truffe legate a investimenti o criptovalute.

In risposta a questa emergente minaccia tecnologica, Google ha mobilitato un team dedicato di oltre 100 esperti con l'obiettivo di analizzare queste truffe e sviluppare contromisure efficaci. L'aggiornamento delle politiche sulla falsificazione dell'identità ha portato alla sospensione permanente di oltre 700.000 account pubblicitari coinvolti in attività fraudolente basate sull'intelligenza artificiale.

Un'azione su vasta scala contro gli abusi pubblicitari

Le azioni di contrasto non si sono limitate alle truffe basate sull'AI. Google ha implementato oltre 50 miglioramenti ai suoi modelli di machine learning per identificare proattivamente le minacce prima che potessero essere segnalate dagli utenti. Questo approccio preventivo ha permesso di intervenire su diverse categorie di annunci problematici, con numeri impressionanti: 193,7 milioni di annunci bloccati nel settore dei servizi finanziari, 146 milioni relativi a gioco d'azzardo e gaming, 122,5 milioni di contenuti per adulti e 104,8 milioni nel campo sanitario.

Il controllo si è esteso anche agli editori che ospitano pubblicità sulla loro piattaforma. Gli interventi hanno portato all'identificazione di violazioni delle politiche su 1,3 miliardi di pagine web e 220.000 siti di editori. Questi numeri evidenziano l'ampiezza del problema e la necessità di un monitoraggio costante.

Un aspetto particolarmente rilevante del rapporto riguarda i risultati ottenuti nella lotta alle truffe basate sull'impersonificazione. Gli interventi mirati hanno portato a una riduzione del 90% nelle segnalazioni relative a questo tipo di frodi nell'ultimo anno. Nonostante i progressi incoraggianti, Google sottolinea la necessità di mantenere alta la guardia, riconoscendo la natura evolutiva delle minacce online.