Google Chrome, ecco il nuovo lettore PDF nascosto

Quando Google ha rilasciato la versione 87 del suo famoso browser Chrome la scorsa settimana, alcuni utenti potrebbero essere rimasti delusi dalla mancanza di nuove funzioni. Come ricordano i colleghi di BleepingComputer, una nuova funzione invece c’è ed è nascosta dietro un flag da attivare manualmente.

Il lettore di PDF integrato in Google Chrome sta per ricevere un importante aggiornamento nella grafica e nelle funzionalità. Nonostante non sia ancora disponibile di default per tutti, è possibile dargli una prima occhiata ed iniziare già ad utilizzarlo semplicemente attivando uno dei flag del browser Google.

Il visualizzatore di PDF di Chrome è sempre stato relativamente semplice, soprattutto se comparato a quelli di altri browser. Con Chrome 87, Google ne migliora l’interfaccia utente e integra funzionalità moderne che competono con l’implementazione della concorrenza.

Tra le altre novità, ad esempio, viene ora visualizzata in automatico una sidebar a sinistra che mostra un’anteprima delle pagine del documento visualizzato, la quale può essere poi chiusa. È stata anche inclusa una modalità di lettura side-by-side, ovvero con due pagine affiancate come quelle di un libro.

Per abilitare il nuovo lettore PDF in Chrome 87, senza dover attendere i prossimi aggiornamenti del browser, vi basterà seguire questi passi:

Aprite Google Chrome

Nella barra degli indirizzi digitate chrome://flags e premete Invio

e premete Nella pagina che si aprirà ci sarà una barra di ricerca, utilizzatela per cercare PDF Viewer Update

Una volta individuata la voce cambiate dal menu a tendina sulla destra la voce Default e impostatela su Enabled

Chrome vi chiederà di essere riavviato. Fatelo e avrete finalmente a disposizione il nuovo lettore PDF di Google aggiornato con tutte le novità.

Google dovrebbe diffondere la nuova esperienza di lettura dei PDF nelle prossime settimane. Se non potete aspettare, potete seguire le istruzioni di qui sopra o provare delle alternative, come Microsoft Edge.