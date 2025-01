Google lancia il controllo facciale sui Chromebook

Google ha annunciato nuove funzionalità per ChromeOS focalizzate sull'accessibilità e l'uso in classe. Tra queste spicca la possibilità di controllare il computer con i movimenti della testa e le espressioni facciali, pensata per le persone con disabilità motorie.

Questa funzione, inizialmente presentata a dicembre, viene ora estesa a più utenti con Chromebook compatibili (Google raccomanda almeno 8GB di RAM). Si tratta di un'evoluzione di progetti precedenti di Google nel campo dell'accessibilità, come Project Gameface per poter sfruttare al meglio i giochi per Windows e Android.

Google punta tutto sull'accessibilità e l'educazione con ChromeOS

L'azienda ha inoltre annunciato l'arrivo di oltre 20 nuovi modelli di Chromebook e Chromebook Plus nel corso del 2024, tra cui il recente Samsung Galaxy Chromebook Plus e il nuovo Lenovo Chromebook Plus 2-in-1 da 14 pollici.

Google ha presentato anche una serie di funzionalità, chiamate Class Tools, pensate per l'uso prettamente in ambito scolastico. Queste permettono agli insegnanti di avere un controllo in tempo reale sugli schermi dei loro studenti:

Invio diretto di contenuti sui Chromebook degli studenti

sui Chromebook degli studenti Attivazione di sottotitoli in tempo reale o traduzioni

o traduzioni Visualizzazione remota degli schermi degli studenti

degli schermi degli studenti Condivisione del lavoro di uno studente con tutta la classe

Inoltre, Google Classroom si integrerà con FigJam di Figma, consentendo agli insegnanti di assegnare lavagne online agli studenti per brainstorming e lavori di gruppo.

Tutti questi aspetti vanno a concretizzare sempre di più la volontà di Google di rendere ChromeOS, e in particolar modo i Chromebook, lo strumento preferito dai docenti e nelle scuole di tutto il mondo, anche in virtù di un costo molto più accessibile rispetto alla concorrenza, in virtù di un OS molto leggero e che può essere gestito in maniera reattiva anche da hardware meno performanti e attuali.

Queste nuove funzionalità mirano, quindi, a rendere ChromeOS ancora più versatile e adatto all'uso in ambito educativo, facilitando la collaborazione e l'inclusione di studenti con diverse esigenze.