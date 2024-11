Google porta Quick Share su Windows ARM

Google ha lanciato silenziosamente la sua app Quick Share per dispositivi Windows basati su ARM, come i laptop Snapdragon X Elite (di cui fa parte il nuovo Samsung Galaxy Book 4 che potete trovare su Amazon). L'app consente agli utenti Android di trasferire facilmente file tra dispositivi diversi.

Quick Share per Windows è disponibile da qualche ora per il download manuale dal sito web di Google. Rispetto al servizio Phone Link di Microsoft, che offre funzionalità simili ma con una maggiore integrazione di sistema, l'app di Google funziona con più dispositivi contemporaneamente, inclusi quelli non di proprietà dell'utente.

Google Quick Share permette di trasferire dati fra dispositivi Android diversi molto rapidamente.

Fino a poco tempo fa, Quick Share non supportava i dispositivi ARM e non funzionava affatto su queste piattaforme senza complessi workaround. Google afferma di aver risolto il problema, rendendo l'app "nuovamente disponibile sui dispositivi ARM con Windows 11 e versioni successive".

Tuttavia, nel momento in cui stiamo scrivendo questa notizia l'app non sembra essere ancora, effettivamente, disponibile, visto che in seguito all'installazione su di un Surface Laptop con processore Snapdragon X Elite, mostra lo stesso messaggio di "errore di compatibilità". È molto probabile che Google rilascerà presto il download corretto, visto che supponiamo si tratti solo di un errore tecnico.

Secondo le FAQ rilasciate da Google, l'app è compatibile con:

Computer Windows (desktop e laptop) con versione a 64 bit di Windows 10 e successive

Dispositivi ARM con Windows 11 e versioni successive

Per utilizzare Quick Share è necessario scaricare l'app e assicurarsi che Wi-Fi e Bluetooth siano abilitati sul PC Windows. Presumibilmente sarà necessario un aggiornamento dell'app per abilitare il supporto completo ai dispositivi ARM.

Google ha, infine, suggerito che Quick Share potrebbe arrivare in futuro su iOS e macOS, espandendo ulteriormente le possibilità di condivisione tra piattaforme diverse.