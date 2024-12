Google Search: presto potrebbe arrivare una feature sugli allegati molto interessante

Google sta testando una nuova funzionalità che consente agli utenti di caricare file direttamente dalla barra di ricerca e porre domande sul loro contenuto. La feature, rivelata da un video condiviso online, aggiunge un'icona a forma di graffetta accanto agli strumenti di ricerca vocale e Lens.

Questa innovazione potrebbe trasformare Google Search in uno strumento di analisi dei documenti, simile alle capacità di ChatGPT. Gli utenti potranno caricare file locali e interrogare Google su qualsiasi aspetto del contenuto, proprio come farebbero con una normale ricerca web.

La funzionalità sembra essere ancora in fase di test e non è chiaro se verrà implementata su larga scala. Se lanciata, potrebbe essere disponibile sia sull'interfaccia web che sull'app mobile di Google Search.

L'aggiunta di questa feature gratuita alla barra di ricerca di Google potrebbe essere apprezzata dagli utenti, offrendo un'alternativa accessibile rispetto a servizi a pagamento come Gemini Advanced. Tuttavia, solleva anche preoccupazioni sulla privacy dei dati, dato che gli utenti caricherebbero documenti personali sui server di Google.

Al momento non è noto se si tratti solo di un esperimento o di una funzionalità destinata a un lancio più ampio. Google non ha ancora rilasciato dichiarazioni ufficiali in merito.

Se implementata, questa funzione potrebbe semplificare notevolmente l'analisi dei documenti per gli utenti di Google, offrendo un potente strumento integrato direttamente nel motore di ricerca. Tuttavia, sarà fondamentale che Google fornisca garanzie sulla sicurezza e la privacy dei dati caricati.