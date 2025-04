Quanto ne sai sulla storia di Linux? Mettiti alla prova con il quiz!

Siete amanti dell'open source e pensate di conoscere ogni dettaglio sulla nascita e l'evoluzione di Linux? Dalla prima versione del kernel ai moderni sistemi operativi basati su di esso, è il momento di dimostrare quanto ne sapete davvero con il nostro quiz dedicato alla storia di Linux.

Il nostro quiz vi porterà in un viaggio tra tappe fondamentali dell’ecosistema Linux: dall'annuncio del suo creatore alla crescita delle distribuzioni più popolari, passando per le storiche battaglie tra software libero e proprietario, fino agli sviluppi più recenti del sistema operativo libero.

Vai al Quiz

Composto da più di 20 domande a scelta multipla, questo test toccherà eventi chiave, curiosità, sviluppatori, filosofie e componenti tecnici che hanno reso Linux quello che è oggi. Avete 20 secondi per rispondere a ciascuna domanda… Pronti a dimostrare quanto siete preparati?

Che siate utenti che usano Ubuntu, fanatici di Arch Linux, o semplicemente curiosi della storia dietro uno dei progetti open source più importanti di sempre, questo quiz è pensato per mettere alla prova la vostra memoria, stimolare nuove scoperte e — perché no — offrirvi anche qualche spunto per approfondire.

Vai al Quiz

Alla fine del quiz riceverete un punteggio, che potrete condividere sui social, o anche qui sotto nei commenti. Sarai un pinguino alle prime armi o un vero “guru del terminale”? Faccelo sapere!