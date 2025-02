Grok 3: l'IA di X che ragiona come un essere umano

xAI ha lanciato i nuovi modelli Grok 3 durante una diretta streaming condotta da Elon Musk. Il CEO ha dichiarato che questi modelli sono "di un ordine di grandezza più capaci di Grok 2". L'annuncio è avvenuto durante un evento in cui sono state presentate le caratteristiche e le potenzialità dei nuovi sistemi di intelligenza artificiale.

I modelli Grok 3 si distinguono per le loro capacità di ragionamento avanzate. In particolare, Grok 3 Reasoning e Grok 3 mini Reasoning sono in grado di imitare il ragionamento umano nell'analisi delle informazioni. Secondo quanto riportato da TechCrunch, xAI ha affermato che Grok 3 Reasoning ha superato la migliore versione di o3-mini di OpenAI in diversi benchmark.

Con i modelli Grok 3 attivati, gli utenti potranno chiedere al chatbot di "Pensare".

Le nuove funzionalità di Grok 3 saranno inizialmente disponibili per gli abbonati al tier Premium+ di X, il cui costo mensile negli Stati Uniti è stato recentemente aumentato a $40. Sarà inoltre possibile accedere a Grok 3 attraverso un'opzione di abbonamento separata per l'app standalone e la versione web.

Questa funzione permetterà di sfruttare le capacità di ragionamento dell'IA per domande di matematica, scienze e programmazione. Per query ancora più complesse, sarà disponibile la funzione "Big Brain" che, però, richiede una maggiore potenza di calcolo.

Le capacità di ragionamento dei modelli Grok 3 alimentano una nuova funzionalità chiamata DeepSearch, descritta da xAI come il "motore di ricerca di prossima generazione". DeepSearch eseguirà scansioni e ricerche su internet, e su X, per generare brevi riassunti in risposta a ricerche anche molto complesse.

Durante l'evento, xAI ha anche annunciato che l'app Grok riceverà una "modalità vocale" entro una settimana, dotando l'IA di voci sintetizzate per conversare con gli utenti. Inoltre, i modelli Grok 2 saranno resi open source nei prossimi mesi, in maniera tale da evitarne la deprecazione.