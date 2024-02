HaLow, il nuovo Wi-Fi arriva fino a 3 chilometri (ma c'è il trucco)

Lo standard Wi-Fi HaLow, noto anche come IEEE 802.11ah, ha dimostrato in sordina le sue capacità in un recente test condotto da Morse Micro. Introdotto dalla Wi-Fi Alliance otto anni fa, HaLow opera nello spettro dei 900MHz, si rivolge a dispositivi a basso consumo e offre una portata impressionante che supera gli standard Wi-Fi convenzionali.

La dimostrazione video di Morse Micro ha mostrato la capacità di HaLow di mantenere connessioni stabili fino a 3 chilometri, proponendosi come soluzione affidabile per diverse applicazioni. Nonostante la larghezza di banda massima di 32Mbps, significativamente inferiore agli standard Wi-Fi tradizionali, HaLow eccelle nella penetrazione di pareti e oggetti solidi, rendendolo ideale per le aziende e le organizzazioni governative che cercano alternative economiche al cablaggio tradizionale.

Non ci si aspetta quindi che venga impiegato in un uso domestico, ma che serva da supporto in applicazioni più specifiche. Scordatevi di andare a trovare un vostro parente o amico nella casa in fondo alla via e continuare ad utilizzare la vostra connessione domestica.

Progettato per supportare i dispositivi IoT, gli indossabili e le infrastrutture critiche, HaLow potrebbe fungere da forza complementare al Wi-Fi 6 e al Wi-Fi 7. La capacità dello standard di connettere migliaia di dispositivi nelle varie comunità diventa particolarmente importante nel mondo interconnesso di oggi.

Durante il test, Morse Micro ha avviato una videochiamata in uno scenario reale: una spiaggia vicino a un'autostrada trafficata e un'area residenziale. I risultati sono stati promettenti: la connessione è rimasta stabile a una distanza di 3.000 metri, dimostrando la capacità di HaLow di gestire i livelli di interferenza tipici delle situazioni pratiche.

HaLow, tuttavia, è rimasto nell'ombra dalla sua standardizzazione nel 2016, con un'adozione limitata. Il successo del test di Morse Micro solleva interrogativi sulla potenziale rinascita dell'interesse per questo standard Wi-Fi a basso consumo. Sebbene non possa competere con le velocità sfolgoranti promesse dal Wi-Fi 7, HaLow potrebbe trovare la sua nicchia nell'estensione della connettività in luoghi dove il Wi-Fi 7 fatica a raggiungere.

Mentre il mondo tecnologico abbraccia con entusiasmo il Wi-Fi 7, le capacità uniche di HaLow potrebbero trovare utilità in scenari in cui la stabilità e la portata sono fondamentali. Il successo della dimostrazione di Morse Micro potrebbe suscitare un rinnovato interesse per HaLow, spingendo gli operatori del settore a esplorarne il potenziale e a integrare il supporto per questo eroe non celebrato della connettività wireless.