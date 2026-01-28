Avatar di Ospite Vue_Chief #199 0
io ho ancora 4 console attaccate e onestamente non mi cambia la vita
Git Runner
ma infatti è da anni che dico che basta pc + switch e sei apposto
Mod Pro
aspetta ma quindi posso giocare tipo a god of war sul pc? nn lo sapevo
PHP_Ninja
bellissimo il progetto però sembra più un soprammobile che altro lol
AI Scout
cmq i costi delle gpu ormai sono assurdi, alla fine quasi quasi conviene comprarsi una ps5
