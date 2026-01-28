NVIDIA ha appena rilasciato un aggiornamento atteso da tempo per FrameView, portando la suite di benchmarking alla versione 1.7 dopo oltre un anno di stasi. L'utility, fondamentale per gli appassionati di analisi tecnica dei giochi e per i recensori professionali, introduce miglioramenti significativi che riflettono l'evoluzione del gaming moderno e le nuove tecnologie di generazione frame sviluppate dal produttore di GPU.

La novità più rilevante di FrameView 1.7 riguarda la precisione nella misurazione dei frame rate estremi, con l'azienda di Santa Clara che promette una maggiore accuratezza nel calcolo degli FPS in scenari dove i giochi raggiungono frequenze superiori agli 800 fotogrammi al secondo. Si tratta di una soglia che fino a pochi anni fa sarebbe sembrata superflua, ma che oggi assume particolare rilevanza in due contesti distinti.

Il primo scenario riguarda l'utilizzo della tecnologia Multi Frame Generation (MFG), la feature proprietaria di NVIDIA che può moltiplicare fino a sei volte il frame rate nativo attraverso la generazione artificiale di fotogrammi intermedi. Con MFG attivo su risoluzioni ridotte come 1080p o inferiori, anche titoli AAA recenti possono superare ampiamente la soglia degli 800 FPS, rendendo necessario uno strumento di misurazione affidabile per analizzare l'effettiva reattività del sistema. Il secondo caso d'uso coinvolge i titoli competitivi o i giochi meno recenti eseguiti su hardware di ultima generazione: esport come Counter-Strike 2 o League of Legends possono facilmente raggiungere queste velocità su sistemi equipaggiati con GeForce RTX 4090 o schede di fascia alta.

FrameView 1.7 migliora l'accuratezza nel calcolo degli FPS oltre gli 800 fotogrammi al secondo, una soglia un tempo teorica e oggi concreta con tecnologie come Multi Frame Generation

L'aggiornamento arriva in un momento particolare per NVIDIA, con il produttore che ha spostato l'attenzione del mercato dalle prestazioni brute alle tecnologie di upscaling e moltiplicazione frame. DLSS 3 e 4, insieme al recente Multi Frame Generation, hanno trasformato il modo in cui si valutano le prestazioni videoludiche, rendendo gli strumenti di misurazione tradizionali potenzialmente obsoleti se non aggiornati per gestire questi nuovi paradigmi.

FrameView 1.7 è disponibile gratuitamente sul sito ufficiale di NVIDIA ed è compatibile con tutte le GPU del produttore, non solo quelle di ultima generazione. L'utility rimane uno strumento essenziale per chi desidera approfondire l'analisi tecnica delle proprie sessioni di gioco, un aspetto che nella community tech ha sempre avuto un seguito particolarmente attento e appassionato.