Avatar di Ospite GPU_Guard #177 0
0
quindi in pratica è un 9800X3D overclockato che scalda di più
Avatar di Ospite CPU Guard #987 0
0
519€ ma stiamo scherzando? con quella differenza ti prendi pure la RAM migliore
Avatar di Ospite Sys Bow #495 0
0
Boh non capisco il senso, 400mhz in più e tutta questa differenza nei consumi
