HP apre gli ordini dei nuovi Envy x360 con processori Ryzen 4000

HP ha reso disponibili all’acquisto i nuovi Envy x360 con processori Ryzen 4000 annunciati ad aprile. Il mese scorso infatti, la società aveva reso noto che la gamma di dispositivi Envy x360, famiglia di PC convertibili 2-in-1 ad alte prestazioni, avrebbe ottenuto due modelli equipaggiati con processori Ryzen di quarta generazione.

I modelli in questione sono da 13 e 15 pollici e partono rispettivamente da 759 dollari e 899 dollari. Nel secondo caso il dispositivo verrà fornito con un display con risoluzione Full HD (1920×1080) micro-edge con luminosità massima di 250 nit, sarà possibile scegliere tra un processore Ryzen 5 4500U incluso nel prezzo, o optare per il più potente Ryzen 7 4700U. Si potrà inoltre decidere di installare 8 o 16 GB di memoria RAM e fino a 512GB di storage tramite SSD NVMe.

Il modello da 13 pollici invece offre alcune opzioni aggiuntive, per andare incontro alle esigenze di una platea più ampia di utenti grazie anche ad un formato più compatto che meglio si adatta agli utilizzi professionali. Tutti i modelli infatti prevedono un minimo di 8GB di memoria di sistema abbinati ad un Ryzen 3 4300U, ma sarà possibile optare anche per i sopracitati Ryzen 5 4500U o Ryzen 7 4700U. Insieme a quest’ultimo (e solo con questo) si potranno installare 8GB di memoria RAM aggiuntiva per un totale di 16GB.

Per il modello da 13 pollici inoltre HP offre ben 3 display differenti, tutti e tre con risoluzione Full HD (1920×1080), ma con livelli diversi di luminosità massima. Si parte infatti da un display IPS da 300 nit, che può essere sostituito con un gemello che raggiunge una luminosità di 400 nit. I più esigenti invece potranno scegliere di associare al dispositivo un display da ben 1000 nit di luminosità a cui si aggiunge l’integrazione della tecnologia Privacy Screen.

A completare le possibilità di personalizzazione ci pensa lo storage, che nel caso del modello da 13 pollici offre una capacità fino ad 1TB, sempre grazie ad un SSD NVMe, che incide però in maniera significativa sul prezzo: si tratta infatti di ben 430 dollari in più sul prezzo finale per il solo SSD.

I nuovi HP Envy x360 sono già disponibili direttamente dal sito americano di HP, sul quale è possibile personalizzare la configurazione e procedere all’acquisto, con consegne a partire dal 5 giugno, attualmente solo nella colorazione Nightfall Black. Non abbiamo invece notizie per quanto riguarda disponibilità e prezzi in Italia.