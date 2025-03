Huawei: scade la licenza di Windows, arriva Harmony OS

Huawei si trova ad affrontare una svolta decisiva per la sua divisione PC, con la licenza di fornitura Microsoft in scadenza questo mese. Senza un'estensione della licenza, l'azienda non potrà più legalmente produrre e commercializzare computer con sistema operativo Windows, spingendola verso alternative come distribuzioni Linux open-source o il proprio sistema operativo HarmonyOS. Secondo quanto riportato da MyDrivers, Huawei si prepara a lanciare ad aprile un nuovo PC basato sul proprio sistema operativo, confermando la precedente dichiarazione dell'azienda di voler abbandonare Windows per le future generazioni dei suoi dispositivi.

La crisi delle licenze e l'Entity List americana

Yu Chengdong, noto anche come Richard Yu, direttore esecutivo e presidente della divisione consumer di Huawei, ha evidenziato la problematica situazione in cui versa l'azienda. L'inserimento di Huawei nella Entity List del Dipartimento del Commercio statunitense costringe le aziende americane, Microsoft inclusa, a ottenere specifiche licenze di esportazione per poter continuare a fare affari con il colosso cinese.

Questa restrizione potrebbe tradursi nel mancato rinnovo della licenza Windows da parte di Microsoft, rendendo gli attuali PC Huawei potenzialmente gli ultimi a utilizzare il sistema operativo di Redmond. L'unica soluzione sarebbe che Microsoft ottenesse un'apposita licenza di esportazione dal governo americano, prospettiva che appare sempre più incerta.

Le alternative a Windows nel futuro di Huawei

Di fronte a questo scenario, Huawei sta accelerando lo sviluppo di alternative. L'azienda si orienterà verso distribuzioni Linux open-source e soprattutto verso il proprio sistema operativo HarmonyOS, che secondo molti analisti è basato principalmente su Android open-source.

Senza Windows, i laptop Huawei difficilmente guadagnerebbero terreno significativo in Europa e Stati Uniti.

Huawei ha inoltre annunciato HarmonyOS NEXT, una versione che presumibilmente non si baserà più su Android, segnando un ulteriore passo verso l'indipendenza tecnologica dell'azienda. Secondo le fonti, nell'immediato futuro Huawei lancerà anche il MateBook D16 Linux Edition, il suo primo laptop ufficialmente equipaggiato con Linux, mantenendo le stesse specifiche hardware del modello attuale.

Il nuovo "AI PC" con processore proprietario

La mossa più ambiziosa di Huawei appare essere il lancio, previsto per aprile, di un nuovo laptop denominato "AI PC". Questo dispositivo rappresenterà una svolta significativa, poiché monterà il processore Kunpeng sviluppato internamente, eseguirà HarmonyOS per PC e includerà diverse applicazioni basate sul modello linguistico DeepSeek LLM, giustificando così il riferimento all'intelligenza artificiale nel nome del prodotto.

Questa strategia si allinea con le precedenti dichiarazioni dell'azienda riguardo l'abbandono di Windows, segnando un punto di svolta nella storia dei PC Huawei e potenzialmente nell'intero mercato cinese dell'informatica.

Le sfide di mercato per un PC senza Windows

Il passaggio a HarmonyOS potrebbe rappresentare una soluzione praticabile per il mercato cinese, dove Huawei gode di ampio supporto nazionale, ma solleva seri dubbi sulla competitività dei laptop Huawei nei mercati occidentali. Windows continua a dominare il mercato globale dei sistemi operativi desktop e laptop con una quota del 70,65% a febbraio 2025, secondo i dati di StatCounter.

MacOS di Apple occupa il secondo posto con circa il 16% del mercato, mentre Linux e ChromeOS rappresentano rispettivamente solo il 3,8% e l'1,81%. Questi numeri evidenziano la sfida colossale che Huawei dovrà affrontare per convincere gli utenti internazionali ad adottare un sistema operativo alternativo, soprattutto considerando la dipendenza di molti professionisti e aziende dall'ecosistema Windows.

Per Huawei, il futuro nei mercati globali dei PC dipenderà non solo dalla qualità dell'hardware, tradizionalmente apprezzato per design e prestazioni, ma soprattutto dalla capacità di sviluppare un ecosistema software competitivo e compatibile con le esigenze degli utenti abituati alle soluzioni occidentali.