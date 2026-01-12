Avatar di Ospite Pwn Soul #434 0
0
1999 euro però sono parecchi
Questo commento è stato nascosto automaticamente.
Avatar di Ospite React Beast #582 0
0
Interessante ma vorrei capire meglio se uno ha problemi alle ginocchia quanto aiuta davvero in discesa
Questo commento è stato nascosto automaticamente.
Avatar di Ospite DB Dev #930 0
0
praticamente ti spinge mentre cammini? sembra una roba da fantascienza
Questo commento è stato nascosto automaticamente.
Avatar di Ospite Bash_Agent #609 0
0
mah, se devo portarmi dietro batterie di scorta nello zaino non so quanto sia comodo alla fine
Questo commento è stato nascosto automaticamente.